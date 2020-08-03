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НХЛ

В НХЛ не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

С 27 июля по 1 августа было проведено 7013 тестов

ТАСС, 3 августа. Национальная хоккейная лига (НХЛ) не выявила новых случаев заражения коронавирусной инфекцией среди игроков. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Сообщается, что с 27 июля по 1 августа было проведено 7013 тестов, все они дали отрицательный результат. Тестирование для всех участников команд проводилось ежедневно.

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По итогам тестирования, которое прошло 18-25 июля также не было выявлено зараженных, при этом по итогам предыдущей волны тестирования, прошедшей 13-17 июля, было зафиксировано два положительных результата.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа. Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы, они играют круговой турнир для определения номера посева. Победители будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.

В розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд, серии будут проходить до четырех побед. Встречи принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной - в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.

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