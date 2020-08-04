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Футбол в России

"Динамо" выкупило футболиста Игбуна у "Уфы"

Нигерийский нападающий выступал за столичный клуб на правах аренды с сентября прошлого года
Сильвестр Игбун (слева) Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Сильвестр Игбун (слева)
© Гавриил Григоров/ТАСС

ТАСС, 4 августа. Московский футбольный клуб "Динамо" воспользовался опцией выкупа нападающего "Уфы" Сильвестра Игбуна. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

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"Уфа" отдала Игбуна в аренду "Динамо" в сентябре прошлого года. За московский клуб он провел 20 матчей в Тинькофф - Российской премьер-лиге, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Контракт с 29-летним нигерийцем рассчитан на два года.

Игбун выступал за "Уфу" с лета 2015 года, он провел за клуб 119 матчей, забил 27 мячей и сделал 12 голевых передач. Также Игбун выступал за "Мидтьюлланн", в составе которого стал чемпионом Дании (2015). В составе сборной Нигерии Игбун провел пять встреч, в которых сделал одну голевую передачу.

"Динамо" по итогам прошедшего сезона Российской премьер-лиги заняло шестое место и получило право сыграть в следующем розыгрыше Лиги Европы, команда начнет выступление со второго квалификационного раунда. В первом туре нового сезона РПЛ "Динамо" сыграет в гостях 10 августа против екатеринбургского "Урала".

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