Теннисный турнир серии "Мастерс" в Мадриде отменен из-за пандемии коронавируса

ТАСС, 4 августа. Турнир серии "Мастерс" в Мадриде, проводимый под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Изначально турнир как у женщин, так и у мужчин, должен был пройти в мае, однако соревнования из-за пандемии были перенесены на 12-20 сентября. Во вторник организаторы турнира после тщательной оценки обстоятельств, которые продолжает накладывать пандемия, приняли решение отменить турнир в 2020 году. Отмечается, что в следующем году турнир пройдет с 30 апреля по 9 мая.

Турнир в Мадриде проводится с 2009 года. Действующим чемпионом у мужчин является серб Новак Джокович, у женщин - Кики Бертенс из Нидерландов. Из россиян победителем турниров серии "Мастерс" в прошлом году становился только Даниил Медведев, выиграв на соревнованиях в Цинциннати (штат Огайо, США) и Шанхае (Китай).

"Мастерс" - третья по престижности серия в мужском теннисе после турниров Большого шлема и Итогового турнира ATP.