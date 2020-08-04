Траньков: решение ISU по Гран-при прояснило для фигуристов, к чему нужно им готовиться

МОСКВА, 4 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Решение Международного союза конькобежцев (ISU) о проведении этапов Гран-при позволит фигуристам и их тренерам выстроить подготовку к новому сезону. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.

Во вторник ISU принял решение сохранить проведение серии Гран-при предстоящего сезона.

"Самое главное, что в этом деле поставлена точка, теперь спортсмены, тренеры смогут подстроиться под новые условия. Теперь уже более менее ясно, к чему готовиться. Что касается новых условий соревнований, то в них нужно еще вникнуть", - сказал Траньков.

Участники каждого этапа будут разделены на три категории - спортсмены, живущие в стране, где будет проводиться этап, фигуристы, тренирующиеся в этой стране, а также те, кто получит разрешение приехать на соревнования.