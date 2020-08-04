Корниленко станет спортивным директором ФК "Крылья Советов"

ТАСС, 4 августа. Бывший футболист самарских "Крыльев Советов" Сергей Корниленко будет назначен на пост спортивного директора клуба. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Самарской области.

По итогам совещания, которое прошло во вторник, губернатор Дмитрий Азаров объявил о кадровых решениях в руководстве "Крыльев Советов". В отставку были отправлены генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков и спортивный директор Геннадий Голубин.

Азаров считает, что 37-летний Корниленко готов занять пост спортивного директора. "Он является и символом, и патриотом клуба. Он сегодня лицензированный тренер. Даже в сегодняшнем выступлении чувствовалось, насколько он переживает за клуб", - приводятся слова губернатора в сообщении пресс-службы.

Белорусский нападающий перешел в "Крылья Советов" в 2011 году. Он сыграл в составе команды в 205 матчах, забив 56 мячей. По числу игр в составе самарцев Корниленко находится на четвертом месте в российской истории - больше него за команду сыграли только Антон Бобер (288 матчей), Иван Таранов (248) и Денис Ковба (231). Также Корниленко является лучшим бомбардиром "Крыльев Советов" в российской истории вместе с Андреем Карякой (по 56 голов). После завершения сезона-2018/19 Корниленко вошел в тренерский штаб "Крыльев Советов".

По итогам минувшего сезона "Крылья Советов" не сумели сохранить прописку в Тинькофф - Российской премьер-лиге, заняв предпоследнее, 15-е место в таблице. В новом сезоне команда выступает в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).