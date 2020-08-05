"Финикс" одержал третью победу подряд после возобновления сезона НБА

"Финикс" победил во всех трех матчах после рестарта сезона НБА. Самым результативным игроком прошедшей встречи стал защитник команды Девин Букер. Он набрал 35 очков, сделал четыре подбора и восемь передач.

В составе "Клипперс" больше всех очков набрал форвард Кавай Леонард (27). Дабл-дабл оформил центровой команды Ивица Зубац. На его счету 18 очков и 12 подборов.

В другом матче дня "Бруклин" победил "Милуоки" со счетом 119:116. "Даллас" благодаря трипл-даблу защитника Луки Дончича (34 очка, 20 подборов, 12 передач) в овертайме взял верх над "Сакраменто" (114:110). "Индиана" была сильнее "Орландо" (120:109), "Майами" победил "Бостон" (112:106), а "Портленд" - "Хьюстон" (110:102).

Розыгрыш возобновился 31 июля, доигрывают его 22 команды. В число участников попали клубы, которые на момент приостановки находились в зоне плей-офф (первые восемь мест в каждой конференции). Также продолжают сезон и команды, отстававшие не более чем на шесть побед от них. Из клубов Западной конференции в этот список попали "Портленд", "Нью-Орлеан", "Сакраменто", "Сан-Антонио" и "Финикс", из Восточной конференции - "Вашингтон".

Команды сыграют по восемь матчей, выбранных из оставшихся встреч регулярного сезона. Напрямую в плей-офф пройдут по семь лучших клубов каждой конференции. Если занявшая восьмое место команда опередит девятую более чем на четыре победы, то она тоже выйдет в плей-офф. В случае меньшей разницы клубы проведут очное противостояние, при этом занявшей девятую строчку команде для квалификации необходимо одержать две победы подряд.