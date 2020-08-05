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НБА

"Финикс" одержал третью победу подряд после возобновления сезона НБА

Встреча против "Лос-Анджелес Клипперс" завершилась со счетом 117:115
Баскетболисты "Финикса" Девин Букер и "Лос-Анджелес Клипперс" Пол Джордж Kevin C. Cox/Pool Photo via AP
Описание
Баскетболисты "Финикса" Девин Букер и "Лос-Анджелес Клипперс" Пол Джордж
© Kevin C. Cox/Pool Photo via AP

ТАСС, 5 августа. "Финикс" обыграл "Лос-Анджелес Клипперс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 117:115.

"Финикс" победил во всех трех матчах после рестарта сезона НБА. Самым результативным игроком прошедшей встречи стал защитник команды Девин Букер. Он набрал 35 очков, сделал четыре подбора и восемь передач.

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В составе "Клипперс" больше всех очков набрал форвард Кавай Леонард (27). Дабл-дабл оформил центровой команды Ивица Зубац. На его счету 18 очков и 12 подборов.

В другом матче дня "Бруклин" победил "Милуоки" со счетом 119:116. "Даллас" благодаря трипл-даблу защитника Луки Дончича (34 очка, 20 подборов, 12 передач) в овертайме взял верх над "Сакраменто" (114:110). "Индиана" была сильнее "Орландо" (120:109), "Майами" победил "Бостон" (112:106), а "Портленд" - "Хьюстон" (110:102).

Розыгрыш возобновился 31 июля, доигрывают его 22 команды. В число участников попали клубы, которые на момент приостановки находились в зоне плей-офф (первые восемь мест в каждой конференции). Также продолжают сезон и команды, отстававшие не более чем на шесть побед от них. Из клубов Западной конференции в этот список попали "Портленд", "Нью-Орлеан", "Сакраменто", "Сан-Антонио" и "Финикс", из Восточной конференции - "Вашингтон".

Команды сыграют по восемь матчей, выбранных из оставшихся встреч регулярного сезона. Напрямую в плей-офф пройдут по семь лучших клубов каждой конференции. Если занявшая восьмое место команда опередит девятую более чем на четыре победы, то она тоже выйдет в плей-офф. В случае меньшей разницы клубы проведут очное противостояние, при этом занявшей девятую строчку команде для квалификации необходимо одержать две победы подряд.

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