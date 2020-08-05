Бывший капитан "Зенита" Иванович заявил, что, скорее всего, продолжит карьеру в "Эвертоне"

ТАСС, 5 августа. Бывший защитник и капитан санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Бранислав Иванович заявил, что, скорее всего, станет игроком английского "Эвертона". Комментарий сербского футболиста приводит издание The Sun.
Об уходе Ивановича из "Зенита" было объявлено 29 июля. Ранее об интересе к 36-летнему защитнику со стороны "Эвертона" сообщала сербская газета "Новости".
"Я, вероятно, продолжу карьеру в "Эвертоне", - сказал Иванович. - Я получил хорошее предложение от них".
В феврале 2017 года Иванович подписал контракт с "Зенитом", рассчитанный на 2,5 года, в прошедшем сезоне Иванович был назначен капитаном команды. За петербуржцев защитник провел 125 игр, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. Вместе с командой он стал двукратным чемпионом России (2019, 2020) и обладателем Кубка России (2020).
Помимо "Зенита", Иванович в России выступал за московский "Локомотив", с которым в 2007 году выиграл Кубок России. Также он представлял сербские "Ремонт", "Срем", ОФК и английский "Челси", в составе которого дважды выиграл чемпионат Англии (2010, 2015), три раза - Кубок Англии (2009, 2010, 2012) и однажды - Суперкубок (2009). Серб становился победителем Лиги чемпионов (2012) и Лиги Европы (2013). За национальную сборную Сербии защитник провел 106 матчей и забил 13 мячей.