Бывший капитан "Зенита" Иванович заявил, что, скорее всего, продолжит карьеру в "Эвертоне"

Об уходе Ивановича из "Зенита" было объявлено 29 июля. Ранее об интересе к 36-летнему защитнику со стороны "Эвертона" сообщала сербская газета "Новости".

"Я, вероятно, продолжу карьеру в "Эвертоне", - сказал Иванович. - Я получил хорошее предложение от них".

В феврале 2017 года Иванович подписал контракт с "Зенитом", рассчитанный на 2,5 года, в прошедшем сезоне Иванович был назначен капитаном команды. За петербуржцев защитник провел 125 игр, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. Вместе с командой он стал двукратным чемпионом России (2019, 2020) и обладателем Кубка России (2020).

Помимо "Зенита", Иванович в России выступал за московский "Локомотив", с которым в 2007 году выиграл Кубок России. Также он представлял сербские "Ремонт", "Срем", ОФК и английский "Челси", в составе которого дважды выиграл чемпионат Англии (2010, 2015), три раза - Кубок Англии (2009, 2010, 2012) и однажды - Суперкубок (2009). Серб становился победителем Лиги чемпионов (2012) и Лиги Европы (2013). За национальную сборную Сербии защитник провел 106 матчей и забил 13 мячей.