Представители спортиндустрии просят Мишустина сохранить велотрассу в Крылатском

"Просим вас оказать поддержку и содействовать сохранению "Спортивно-экологического комплекса "Лата трэк" и олимпийской кольцевой велотрассы. Также просим вас взять данное обращение на личный контроль", - говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Представители российской спортиндустрии направили обращение председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой сохранить кольцевую велотрассу в Крылатском, построенную к летним Олимпийским играм 1980 года в Москве. Об этом говорится в письме, подписанном 26 руководителями компаний из отрасли, основателями спортклубов и тренерами.

Как указали авторы письма, спортивный объект, построенный к Олимпиаде-1980 и принадлежащий акционерному обществу "Спортивно-экологический комплекс "Лата трэк", оказался "под угрозой уничтожения из-за притязаний на его собственность и территорию арендатора смежного земельного участка "Медикал эстейт".

Одновременно с судебным иском от "Медикал эстейт", по данным подписантов, к "Лата трэк" подан иск и от мэрии Москвы. "В исках утверждается, что кольцевая олимпийская велотрасса - это не легендарный спортивный объект, а "самострой и элемент благоустройства земельного участка", - отметили авторы.

Они добавляют, что кольцевая велотрасса - единственный специализированный сертифицированный спортивный объект для шоссейного велоспорта в России. "Это уникальный спортивный комплекс, от которого в значительной степени зависит состояние российского велоспорта, а также работа других видов спорта, десятков спортивных организаций, сотен их сотрудников и тысяч спортсменов. Из-за сложившейся ситуации объект невозможно полноценно эксплуатировать, улучшать и модернизировать востребованные спортсменами сооружения", - сообщили подписанты. Внутри велокольца, по их данным, находится самый посещаемый горнолыжный комплекс московского региона.

ТАСС пока не располагает комментарием по данной ситуации представителей "Медикал эстейт" и мэрии Москвы.