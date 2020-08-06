В РПЛ считают, что молодежь будет получать шансы, несмотря на ограничения в регламенте

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Футболисты в возрасте 18 лет и младше будут получать шансы в новом сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), несмотря на ограничения в регламенте турнира. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказал директор по проведению соревнований РПЛ Евгений Савин.
В сезоне-2019/20 "Сочи" отказался переносить игру 23-го тура РПЛ с "Ростовом" после обнаружения коронавирусной инфекции у футболистов ростовского клуба. В составе дончан на поле вышли игроки академии в возрасте от 16 до 19 лет. Перед началом нового сезона в регламент был включен пункт, согласно которому у одной команды одновременно на поле может быть не больше двух игроков в возрасте 18 лет и младше.
"Пункт был включен в регламент, - сказал Савин. - Мы посмотрели статистику последних сезонов - случаев, когда на поле выходили два и более футболиста в возрасте до 18 лет, был лишь один - тот матч "Сочи" -"Ростов". Вряд ли можно ожидать какого-то всплеска талантов".
"У клубов есть 25 человек в списке "А", 30 - в списке "Б". Думаю, у всех талантливых молодых игроков будет шанс", - добавил директор по проведению соревнований РПЛ.
Новый сезон в высшем дивизионе российского футбола откроется 7 августа матчем за Олимп - Суперкубок России "Зенит" - "Локомотив". Старт сезона в РПЛ намечен на 8 августа.