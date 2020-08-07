200 турниров и трое детей. Образ жизни необычной семьи спортсменов-любителей Оливетских

Если ввести в поисковой строке любого интернет-поисковика фамилию Оливетские, то новостей можно найти не меньше, чем про профессиональных спортсменов. Семья Елены и Ивана — постоянный участник (и победитель) множества спортивных и творческих конкурсов, по примерным подсчетам, с 2017 года Оливетские-старшие и трое их детей отметились в 196 мероприятиях. "Точную цифру уже не помню, в какой-то момент просто запутались считать, — смеется Елена Оливетская. — Но тут и спортивные, и культурные конкурсы, и соревнования для многодетных семей — а там иногда бывают конкурсы только для мам или только для пап. Сейчас, например, мы победили в конкурсе "Династия" — Варя выиграла в номинации мультимедиа, а я — в спортивной. Еще мы от Москвы прошли на всероссийский конкурс "Семья года — 2020".

Елена и Иван познакомились во время учебы в Российском государственном геологоразведочном университете, а в 2008 году поженились. Сейчас у супругов трое детей — четырехлетний Федор, семилетний Савелий и девятилетняя Варвара. Дружная семья живет в своем доме в деревне Бурцево в Новой Москве, ведет небольшое фермерское хозяйство — разводит кроликов, кур и коз, выращивает овощи. "Знаете, когда живешь за городом, то жизнь уже требует физической активности — носишь дрова, копаешь, еще что-то, постоянно в движении, — рассказывает Елена. — Но кроме этого я каждый день вожу детей заниматься в спортивные секции, самые разные — от коньков и танцев до плавания и карате. Дети у меня умеют все по чуть-чуть, сложно сказать, что им интереснее всего. Серьезно настроиться на какой-то один вид спорта не получается, да это и не было нашей целью". Кажется, что родители в такой семье и сами непременно если не профессиональные действующие атлеты, то уж точно обладатели званий КМС как минимум в нескольких видах спорта. "Я в детстве ни в какие спортивные секции не ходила. Правда, недолго занималась карате, когда была маленькой, дошла до определенного пояса и бросила. Помню, что была там одной девочкой в группе, — делится воспоминаниями Елена. — А вот муж в детстве и юношестве занимался хоккеем, так что да, все эти турниры для него привычное дело. Хотя иногда он ворчит, что, может, пора остановиться, в чем-то не участвовать, но потом оказывается на семейном соревновании, выигрывает, довольный привозит домой кубок, радуется".

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Спортивную карьеру семья Оливетских начала не так давно, зато, можно сказать, с самых истоков — с детского садика. Именно там состоялся первый исторический старт. "Моя мама работает в детском саду, физической культуре там уделяют большое внимание, стараются заинтересовать детей, устраивают соревнования, — рассказывает Елена. — А в 2017 году у них появился формат соревнований "Мама, папа, я". Участников было не очень много, и мама очень попросила нас прийти. Мы согласились, поучаствовали и неожиданно победили. И после это пошло-поехало — давай это попробуем и вот то. Нашли какие-то соревнования на коньках, а тут мой муж уже как рыба в воде, пришлось и детей ставить на коньки. Сейчас мы иногда соревнуемся сразу в двух округах — в ТиНАО и Юго-Западном". У семьи Оливетских получился настоящий спортивный путь к любительскому олимпу — от школьного уровня до областного, и вот уже всероссийского — в конкурсе "Семья года". Елена вспоминает, как первые два года постоянно сама внимательно прочитывала сайты московских округов, школы и садика, выискивала — где же поучаствовать всей семьей. Сейчас команду уже знают организаторы многих подобных мероприятий и сами зовут поучаствовать.

"Самые запоминающиеся мероприятия, пожалуй, городские — "Всей семьей за здоровьем" и подобные. Запомнилось, как два раза мы выиграли городские соревнования в коньках, на катке в "Крылатском", — рассказывает Елена. — У нас рядом с домом пруд, зимой мы чистим его от снега и тренируемся, ну кое-где попадаются неровности, бугры. А в "Крылатском" шикарный лед, просто как зеркало. У меня даже сначала немного разъезжались коньки, а муж сразу почувствовал себя как дома, вспомнил хоккейное детство". "Еще очень запомнились профсоюзные соревнования для семейных команд, которые проходили в Центре братьев Знаменских, — добавляет собеседница ТАСС. — Часто на семейных соревнованиях используют то, что есть дома почти у каждого ребенка, — обручи, мячи, скакалки. А на том мероприятии все сделали очень необычно, например, была очень интересная надувная локация, вроде полосы препятствий, надувные лыжи, зорбы, костюмы борцов-сумо, бесплатные батуты для детей. Организация была отличная". Сервант для кубков Как и у спортсменов-профессионалов, любителям тоже приходится постоянно находиться в своем тренировочном ритме. Хотя его правильнее было бы назвать здоровым образом жизни. "Тренируемся мы всегда, хотя традиции утренней зарядки, кстати, у нас в семье нет, — признается Елена. — Сыновья — совы, любят поспать утром, как и я. Только дочка тренируется с утра, а остальные — вечером. Конечно, к соревнованиям готовимся — примерно представляем, какие там эстафеты, упражнения, и начинаем заниматься. Детям все же сложнее, чем взрослым, мы пришли, увидели технику — как, что делать — и повторили. А ребятам надо подробно проговаривать — бежишь сюда, потом поворачиваешь, потом делаешь вот так. Но сейчас, после нескольких лет таких соревнований, нашим детям почти и объяснять ничего не надо, и стесняться они перестали. Да, когда только начинали участвовать в таких мероприятиях, все-таки немного стеснялись — и мы, и ребята, но сейчас уже уверенно, спокойно себя чувствуем".

Команда Оливетских не только друг друга вдохновляет на новые и новые турниры и высоты, но приобщает к спорту друзей и знакомых. "На один конкурс, который проходит сейчас, мы подбили наших друзей, тоже многодетную семью, — рассказывает Елена. — И мне звонит подружка и говорит: "Представляешь, Лен, мы ведь и отжиматься не могли, и пресс качать, увидели, поняли за эти две недели, что мы не в самой лучшей физической форме. Сейчас готовимся к следующему этапу, но не одно упражнение тренируем, чтобы снять видео для конкурса, а выполняем теперь полную зарядку — с пробежкой, прессом и всем остальным". Еще один важный вопрос в такой семье — куда же девать заслуженные награды. Только представьте — порядка 200 соревнований, и на большинстве их них свою медаль получил каждый из состава это дружной команды. "Благодарственных писем у нас уже столько, что ставить негде. Купили мы вот большой сервант, я уже представляла, как буду расставлять там посуду, но сейчас он полностью занят кубками, — смеется Елена. — Потом кто-то из детей повесил медаль на кованые цветы в нашем доме, и все — теперь все награды вешают туда, цветов за медалями уже не видно. В этом году префектура Юго-Западного округа нас наградила за то, что мы вышли на всероссийский этап конкурса "Семья года", подарила много билетов на разные шоу, в цирк. Дети, да и мы сами, были просто в восторге. Но это скорее исключительная ситуация, обычно никаких призовых, как у спортсменов, у нас, конечно, нет".