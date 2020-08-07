200 турниров и трое детей. Образ жизни необычной семьи спортсменов-любителей Оливетских

Если ввести в поисковой строке любого интернет-поисковика фамилию Оливетские, то новостей можно найти не меньше, чем про профессиональных спортсменов. Семья Елены и Ивана — постоянный участник (и победитель) множества спортивных и творческих конкурсов, по примерным подсчетам, с 2017 года Оливетские-старшие и трое их детей отметились в 196 мероприятиях. "Точную цифру уже не помню, в какой-то момент просто запутались считать, — смеется Елена Оливетская. — Но тут и спортивные, и культурные конкурсы, и соревнования для многодетных семей — а там иногда бывают конкурсы только для мам или только для пап. Сейчас, например, мы победили в конкурсе "Династия" — Варя выиграла в номинации мультимедиа, а я — в спортивной. Еще мы от Москвы прошли на всероссийский конкурс "Семья года — 2020".
Елена и Иван познакомились во время учебы в Российском государственном геологоразведочном университете, а в 2008 году поженились. Сейчас у супругов трое детей — четырехлетний Федор, семилетний Савелий и девятилетняя Варвара. Дружная семья живет в своем доме в деревне Бурцево в Новой Москве, ведет небольшое фермерское хозяйство — разводит кроликов, кур и коз, выращивает овощи. "Знаете, когда живешь за городом, то жизнь уже требует физической активности — носишь дрова, копаешь, еще что-то, постоянно в движении, — рассказывает Елена. — Но кроме этого я каждый день вожу детей заниматься в спортивные секции, самые разные — от коньков и танцев до плавания и карате. Дети у меня умеют все по чуть-чуть, сложно сказать, что им интереснее всего. Серьезно настроиться на какой-то один вид спорта не получается, да это и не было нашей целью".
Кажется, что родители в такой семье и сами непременно если не профессиональные действующие атлеты, то уж точно обладатели званий КМС как минимум в нескольких видах спорта. "Я в детстве ни в какие спортивные секции не ходила. Правда, недолго занималась карате, когда была маленькой, дошла до определенного пояса и бросила. Помню, что была там одной девочкой в группе, — делится воспоминаниями Елена. — А вот муж в детстве и юношестве занимался хоккеем, так что да, все эти турниры для него привычное дело. Хотя иногда он ворчит, что, может, пора остановиться, в чем-то не участвовать, но потом оказывается на семейном соревновании, выигрывает, довольный привозит домой кубок, радуется".
Спортивную карьеру семья Оливетских начала не так давно, зато, можно сказать, с самых истоков — с детского садика. Именно там состоялся первый исторический старт. "Моя мама работает в детском саду, физической культуре там уделяют большое внимание, стараются заинтересовать детей, устраивают соревнования, — рассказывает Елена. — А в 2017 году у них появился формат соревнований "Мама, папа, я". Участников было не очень много, и мама очень попросила нас прийти. Мы согласились, поучаствовали и неожиданно победили. И после это пошло-поехало — давай это попробуем и вот то. Нашли какие-то соревнования на коньках, а тут мой муж уже как рыба в воде, пришлось и детей ставить на коньки. Сейчас мы иногда соревнуемся сразу в двух округах — в ТиНАО и Юго-Западном".
У семьи Оливетских получился настоящий спортивный путь к любительскому олимпу — от школьного уровня до областного, и вот уже всероссийского — в конкурсе "Семья года". Елена вспоминает, как первые два года постоянно сама внимательно прочитывала сайты московских округов, школы и садика, выискивала — где же поучаствовать всей семьей. Сейчас команду уже знают организаторы многих подобных мероприятий и сами зовут поучаствовать.
"Самые запоминающиеся мероприятия, пожалуй, городские — "Всей семьей за здоровьем" и подобные. Запомнилось, как два раза мы выиграли городские соревнования в коньках, на катке в "Крылатском", — рассказывает Елена. — У нас рядом с домом пруд, зимой мы чистим его от снега и тренируемся, ну кое-где попадаются неровности, бугры. А в "Крылатском" шикарный лед, просто как зеркало. У меня даже сначала немного разъезжались коньки, а муж сразу почувствовал себя как дома, вспомнил хоккейное детство".
"Еще очень запомнились профсоюзные соревнования для семейных команд, которые проходили в Центре братьев Знаменских, — добавляет собеседница ТАСС. — Часто на семейных соревнованиях используют то, что есть дома почти у каждого ребенка, — обручи, мячи, скакалки. А на том мероприятии все сделали очень необычно, например, была очень интересная надувная локация, вроде полосы препятствий, надувные лыжи, зорбы, костюмы борцов-сумо, бесплатные батуты для детей. Организация была отличная".
Сервант для кубков
Как и у спортсменов-профессионалов, любителям тоже приходится постоянно находиться в своем тренировочном ритме. Хотя его правильнее было бы назвать здоровым образом жизни. "Тренируемся мы всегда, хотя традиции утренней зарядки, кстати, у нас в семье нет, — признается Елена. — Сыновья — совы, любят поспать утром, как и я. Только дочка тренируется с утра, а остальные — вечером. Конечно, к соревнованиям готовимся — примерно представляем, какие там эстафеты, упражнения, и начинаем заниматься. Детям все же сложнее, чем взрослым, мы пришли, увидели технику — как, что делать — и повторили. А ребятам надо подробно проговаривать — бежишь сюда, потом поворачиваешь, потом делаешь вот так. Но сейчас, после нескольких лет таких соревнований, нашим детям почти и объяснять ничего не надо, и стесняться они перестали. Да, когда только начинали участвовать в таких мероприятиях, все-таки немного стеснялись — и мы, и ребята, но сейчас уже уверенно, спокойно себя чувствуем".
Команда Оливетских не только друг друга вдохновляет на новые и новые турниры и высоты, но приобщает к спорту друзей и знакомых. "На один конкурс, который проходит сейчас, мы подбили наших друзей, тоже многодетную семью, — рассказывает Елена. — И мне звонит подружка и говорит: "Представляешь, Лен, мы ведь и отжиматься не могли, и пресс качать, увидели, поняли за эти две недели, что мы не в самой лучшей физической форме. Сейчас готовимся к следующему этапу, но не одно упражнение тренируем, чтобы снять видео для конкурса, а выполняем теперь полную зарядку — с пробежкой, прессом и всем остальным".
Еще один важный вопрос в такой семье — куда же девать заслуженные награды. Только представьте — порядка 200 соревнований, и на большинстве их них свою медаль получил каждый из состава это дружной команды. "Благодарственных писем у нас уже столько, что ставить негде. Купили мы вот большой сервант, я уже представляла, как буду расставлять там посуду, но сейчас он полностью занят кубками, — смеется Елена. — Потом кто-то из детей повесил медаль на кованые цветы в нашем доме, и все — теперь все награды вешают туда, цветов за медалями уже не видно. В этом году префектура Юго-Западного округа нас наградила за то, что мы вышли на всероссийский этап конкурса "Семья года", подарила много билетов на разные шоу, в цирк. Дети, да и мы сами, были просто в восторге. Но это скорее исключительная ситуация, обычно никаких призовых, как у спортсменов, у нас, конечно, нет".
"Для меня на таких семейных соревнованиях все семьи равны, все сильные, ловкие и спортивные. У нас же не профессиональный спорт, все примерно на одном уровне, а если говорить о победах, медалях, то часто все решают какие-то минуты, секунды, — признается Оливетская. — Что дает участие в таких конкурсах? Нам очень нравится то, что мы все вместе, одна команда, постоянно поддерживаем друг друга. Ты чувствуешь ответственность друг за друга, не хочешь подводить семью. Сейчас вот дети уже растут, а мы не молодеем, но постоянно стараемся тянуться друг за другом к лучшим и лучшим результатам".
Подготовила Полина Панина