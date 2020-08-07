Российская часть оргкомитета ЧЕ-2020 утвердила финансовый план проведения турнира

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Российская часть оргкомитета чемпионата Европы по футболу утвердила финансовый план проведения турнира и план продвижения программы соревнований. Об этом сообщил журналистам министр спорта РФ Олег Матыцин по итогам заседания наблюдательного совета огкомитета Евро-2020 .в Санкт-Петербурге.

"Еще раз были подтверждены все полномочия оргкомитета, рассмотрены вопросы о внесении изменений в уставную деятельность, утвержден финансовый план турнира и план продвижения программы проведения. Мы очень рады, что наше сотрудничество продолжает конструктивно развиваться. В этой связи хочу поблагодарить Алексея Леонидовича (Сорокина, генерального директора оргкомитета турнира в Санкт-Петербурге - прим. ТАСС) за работу, которую проделывает его команда в очень непростых условиях", - сказал министр спорта.

"Мы понимаем, что определенные коррективы были внесены в связи с пандемией, но это не сказалось негативным образом на работе оргкомитета и взаимоотношениях с УЕФА. В этом отношении министерство спорта позитивно оценивает все сделанные шаги и перспективы проведения чемпионата", - подчеркнул Матыцин.

Матчи чемпионата Европы пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года в 11 странах. Турнир был перенесен с 2020 года из-за пандемии коронавируса, при этом было сохранено его название Евро-2020.