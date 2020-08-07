Свищев: Россия сможет обеспечить полную безопасность на финале ЛЧ в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Россия сможет провести в условиях полной безопасности финальный матч Лиги чемпионов по футболу сезона-2021/22, который состоится в Санкт-Петербурге. Такое мнение высказал ТАСС член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

"Я уверен, что финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге в 2022 году будет лучшим в истории турнира. Во-первых, Петербург - один из красивейших городов мира, который привлечет огромное количество болельщиков и туристов. Во-вторых, к чемпионату мира там был построен потрясающий стадион, создана вся необходимая инфраструктура. То есть со спортивной точки зрения Петербург - идеальный город для проведения финала", - заявил он.

В 2008 году Россия в единственный раз приняла финал Лиги чемпионов, матч прошел в Москве на стадионе "Лужники". Спустя 10 лет в России впервые состоялся чемпионат мира, в ходе Кубка конфедераций и чемпионата мира был применен паспорт болельщика, с помощью которого зрители могли посещать матчи турнира. В 2014 году в стране состоялись зимние Олимпийские игры, которые прошли в Сочи.

Все создано для комфортного пребывания болельщиков

"Но давайте не забывать о безопасности. Мы не раз видели, как крупные спортивные события в Европе омрачаются невозможностью местных правоохранителей обеспечить спокойное проведение соревнований. Вспомним Евро-2012, Евро-2016. И только в России мы можем обеспечить полную безопасность и болельщиков, и туристов, и самих спортсменов, что показали и Игры в Сочи, и чемпионат мира, и, кстати, финал Лиги чемпионов в российской столице в 2008 году", - добавил Свищев.

"Есть решение по визам, что было отработано во время чемпионата мира и не вызывало никаких нареканий. Все создано для комфортного пребывания болельщиков", - заключил депутат.

Изначально Санкт-Петербург должен был принять финал в 2021 году, но из-за пандемии коронавируса места проведения финальных матчей были сдвинуты на один год. Финал пройдет в мае 2022 года.