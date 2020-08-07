Филатов: шахматисты сборной РФ здоровы и готовятся к олимпиаде по индивидуальным графикам

Всемирная шахматная онлайн-олимпиада проходит с 25 июля по 30 августа. Сборная России начнет выступление с плей-офф, который стартует 19 августа.

МОСКВА, 7 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Шахматисты сборной России готовятся ко Всемирной шахматной онлайн-олимпиаде по индивидуальным графикам - в команде все здоровы. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

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"Настроение в команде хорошее, все здоровы и готовятся по индивидуальным графикам из-за пандемии, - сказал Филатов. - Единственное, Дубову предстоит провести финал серии Карлсена, но потом он присоединится к сборной".

"Конкуренты очень серьезные - китайцы выставили самый сильный состав, сильные американцы, индийцы, сборная Армении. Все хотят победить, тем более что олимпиада - историческая".

Капитаном сборной России был объявлен гроссмейстер Александр Мотылев. В состав национальной команды вошли: мужчины - Александр Грищук, Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Владислав Артемьев; юноши - Андрей Есипенко, Алексей Сарана; женщины - Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Александра Костенюк, Валентина Гунина; девушки - Полина Шувалова, Маргарита Потапова.