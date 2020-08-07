Генменеджер "Ак Барса" заявил, что КХЛ учла все пожелания клуба по календарю

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) при составлении календаря на новый сезон учла все пожелания "Ак Барса", у казанского клуба нет вопросов по расписанию матчей. Об этом ТАСС заявил генеральный менеджер "Ак Барса" Рафик Якубов.

"Мы в прошлом сезоне тоже начинали гостевым матчем с ЦСКА. Для нас важны все матчи, неважно, Кубок открытия это или нет и кто соперник. Самое главное, чтобы сезон начался в срок, мы все очень ждем хоккея. У нас нет вопросов к календарю КХЛ, все наши пожелания были учтены, мы со всем согласны", - отметил Якубов.

"Ак Барс" занял первое место в Восточной конференции по итогам прошлого регулярного чемпионата КХЛ. В первом раунде плей-офф казанская команда в четырех матчах обыграла "Нефтехимик", после чего розыгрыш Кубка Гагарина был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

"Ак Барс" является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018). В матче за Кубок открытия казанская команда принимала участие три раза, одержав одну победу.