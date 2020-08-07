КХЛ изменила состав дивизионов на предстоящий сезон

"Нижегородское "Торпедо" спустя сезон возвращается в Восточную конференцию, новосибирская "Сибирь" будет выступать в дивизионе Чернышева. В Западной конференции рижское и московское "Динамо" отправились в дивизион Тарасова вместо "Сочи" и "Витязя", - говорится в заявлении лиги.

Таким образом, в дивизионе Боброва сыграют подольский "Витязь", хельсинкский "Йокерит", череповецкая "Северсталь", петербургский СКА, московский "Спартак" и "Сочи", в дивизионе Тарасова - минское, московское и рижское "Динамо", ярославский "Локомотив" и ЦСКА, в дивизионе Харламова - екатеринбургский "Автомобилист", казанский "Ак Барс", магнитогорский "Металлург", нижнекамский "Нефтехимик", нижегородское "Торпедо" и челябинский "Трактор", в дивизионе Чернышева примут участие омский "Авангард", хабаровский "Амур", "Барыс" из Нур-Султана, пекинский "Куньлунь", уфимский "Салават Юлаев" и новосибирская "Сибирь".

В предстоящем регулярном чемпионате будет проведено по четыре матча между СКА и ЦСКА, "Ак Барсом" и "Салаватом Юлаевым", московским "Динамо" со "Спартаком" и ЦСКА, ЦСКА и "Спартаком", а также четыре встречи между "Трактором" и "Металлургом".

Также были учтены пожелания клубов по вопросу игр в Сибири и на Дальнем Востоке. В сезоне-2020/21 все клубы будут иметь паузу в три-четыре дня после дальних выездов.