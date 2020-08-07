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Футбол в России

Прядкин подтвердил, что "Ростов" сможет заполнять домашний стадион на 25%

Ближайший домашний матч "Ростов" проведет 15 августа с "Зенитом"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин подтвердил, что на домашних матчах "Ростова" зрители смогут заполнять 25% мест на стадионе. Об этом Прядкин рассказал журналистам.

Ранее об этом ТАСС сообщил источник. Из-за пандемии коронавируса на играх заключительной части сезона-2019/20 заполняемость арен не должна была превышать 10%.

"Поступило письмо из Ростовской области, там принято решение - 25 процентов. Были затронуты вопросы питания, зрителей, можно ли сократить время самоизоляции для спортсменов. Решение по конкретному региону принимает местный Роспотребнадзор", - сказал президент лиги.

Домашний стадион "Ростова" вмещает около 45 тыс. зрителей. Новый сезон РПЛ стартует 8 августа. Ближайший домашний матч "Ростов" проведет 15 августа с петербургским "Зенитом" во втором туре.

Теги
Российский футболРоссияПрядкин, Сергей ГеннадьевичРостовская область
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