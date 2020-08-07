Мещеряков: зарплата Райковича в три раза меньше, чем у запасных футболистов "Локомотива"

31-летний Райкович в межсезонье перешел в "Локомотив" на правах свободного агента. В прошлом сезоне сербский защитник выступал за клуб итальянской серии В "Перуджа".

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Зарплата новичка московского "Локомотива" Слободана Райковича в три раза ниже, чем у запасных футболистов команды. Об этом журналистам сообщил председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков.

"Если б хотя бы некоторые наши игроки выступали за такую зарплату, я был бы счастлив. У нас на скамейке сидят и получают в три раза больше. Тренер говорит: "Я его знаю, и он мне нужен". Дешевле какого-нибудь игрока из первой лиги", - отметил Мещеряков.

В июне генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе в интервью телеканалу "Россия-24" заявил, что "Локомотив" не будет приобретать игроков старше 27 лет. "Не получается, чтобы в каждой линии была только молодежь. Они должны с кем-то учиться. Не было бы [Гжегожа] Крыховяка, до кого бы дорос [Дмитрий] Баринов, то же самое и [Станислав] Магкеев", - сказал Мещеряков.

В пятницу "Локомотив" в матче за Суперкубок России уступил "Зениту" со счетом 1:2.