Гендиректор "Локомотива" назвал позором утверждение регламента Суперкубка в день матча

"Локомотив" проиграл в матче за Суперкубок "Зениту" со счетом 1:2. Встреча могла пройти без дополнительного времени в случае ничьей в основное. Информация об этом появилась в день игры.

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Гендиректор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе считает недопустимой ситуацию, при которой регламент проведения матча за Суперкубок России утверждается в день игры. Об этом он заявил журналистам.

"Боролись, это спорт, - сказал Кикнадзе. - Надо поздравить "Зенит" и отметить плохую организацию матча. Регламент, который утверждается в день матча, - это позор. Но это неважно, это отговорки, счет на табло", - сказал Кикнадзе.

"Сыграли неплохо, но для победы не хватило. Посмотрим, еще в сезоне поиграем. Если мы серьезно относимся к соревнованию, утверждать регламент за шесть часов до матча неправильно, думаю, с этим никто спорить не будет", - добавил гендиректор.

В пятницу журналист Сергей Егоров в своем Telegram-канале сообщил, что тесты на коронавирус семерых игроков "Зенита" показали сомнительный результат. "Зенит" опроверг информацию, сообщив, что результат теста одного из представителей клуба оказался сомнительным. Было проведено три повторных теста, все они были отрицательными.

"До игры говорил с Александром Медведевым (генеральный директор "Зенита" - прим. ТАСС), он заверил, что единственная проблема была изолирована. Считаю, что эти вещи должны контролироваться на уровне РФС или РПЛ, регламент должен быть соблюден. Для нас было важно, когда мы принимали решение об отказе от переносов, чтобы во всех регионах страны были одинаковые меры, соответствующие Роспотребнадзору. Если не получится обеспечить, то это будет очень странный чемпионат: спортивные задачи будут решаться не на поле, а в медицинских кабинетах или в менеджерских кабинетах", - отметил он.