Главный тренер ПСЖ Тухель сломал ногу во время тренировки

ТАСС, 7 августа. Главный тренер французского футбольного клуба ПСЖ Томас Тухель получил травму в ходе тренировки команды. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

ПСЖ девятый раз стал победителем Кубка французской лиги по футболу

У 46-летнего специалиста диагностирован перелом пятой плюсневой кости, а также растяжение лодыжки. Сроки восстановления тренера парижан не сообщаются.

В текущем сезоне ПСЖ под руководством Тухеля выиграл чемпионат страны, а также Кубок Франции и Кубок французской лиги. Тухель тренирует ПСЖ с 2018 года.

12 августа ПСЖ встретится в четвертьфинале Лиги чемпионов с итальянской "Аталантой". Начиная с четвертьфинала все матчи турнира пройдут без зрителей в Лиссабоне, противостояния будут состоять из одной встречи.