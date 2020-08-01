ПСЖ девятый раз стал победителем Кубка французской лиги по футболу

ТАСС, 1 августа. "Пари Сен-Жермен" в серии пенальти обыграл "Лион" в финальном матче Кубка французской лиги по футболу. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 0:0.

Серия пенальти завершилась со счетом 6:5. Точными ударами в составе победителей отметились Анхель Ди Мария, Марко Верратти, Леандро Паредес, Андер Эррера, Неймар и Пабло Сарабия. У проигравших пенальти реализовали Йоаким Андерсен, Карл Экамби, Максенс Какере, Тиаго Мендес и Хуссем Ауар, а Бертран Траоре не смог переиграть Кейлора Наваса. На 120-й минуте матча защитник "Лиона" Рафаэл получил красную карточку.

ПСЖ является рекордсменом по количеству побед в турнире. На счету парижской команды теперь девять завоеванных трофеев, также клуб один раз уступил в финале. Для "Лиона" поражение в решающем матче стало пятым в истории, один раз команда смогла выиграть трофей. Победителем в прошлом сезоне стал "Страсбур".

25 июля ПСЖ в 13-й раз стал победителем Кубка Франции. Чемпионат страны был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. Победителем был объявлен столичный клуб. Новый розыгрыш чемпионата Франции стартует 22 августа.