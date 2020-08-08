"Ванкувер" вышел в 1/4 финала Западной конференции Кубка Стэнли

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. "Ванкувер" в овертайме победил "Миннесоту" со счетом 5:4 в четвертом матче серии предварительного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в 1/4 финала Западной конференции Кубка Стэнли. Встреча прошла в Эдмонтоне без зрителей.

В составе "Ванкувера" отличились Таннер Пирсон (13-я минута), Брэндон Саттер (28), Куинн Хьюз (29), Бо Хорват (55), победную шайбу на первой минуте овертайма забросил Кристофер Танев. У "Миннесоты" заброшенными шайбами отметились Люк Кунин (3), Эрик Стаал (14), Джоэл Эрикссон (26) и Нико Штурм (40). Таким образом, счет в серии до трех побед стал 3-1 в пользу "Ванкувера".

"Ванкувер" стал седьмой командой, которая преодолела предварительный раунд розыгрыша Кубка Стэнли. Ранее подобного достижения добились "Каролина", "Калгари", "Нью-Йорк Айдендерс", "Аризона", "Чикаго" и "Монреаль". Четвертьфинал Западной конференции стартует 11 августа. Своего соперника "Ванкувер" узнает по итогам мини-турнира, в котором принимают участие "Сент-Луис", "Вегас", "Даллас" и "Колорадо".

Сезон НХЛ возобновился 1 августа. Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы, они сыграют круговой турнир для определения номера посева. Победители будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.

В розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд, серии будут проходить до четырех побед. Встречи принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной - в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.