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Футбол в России

Покинувший ФК "Локомотив" Фарфан назвал восхитительными годы выступления за команду

35-летний Фарфан ушел из клуба в связи с истечением срока контракта

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Футболист Джефферсон Фарфан назвал восхитительными 3,5 года, которые он провел в московском "Локомотиве". Об этом он рассказал на встрече "Локомотива" с болельщиками, передает корреспондент ТАСС с места событий.

35-летний Фарфан ушел из клуба в связи с истечением срока контракта. Как и остальным игрокам, Фарфану вручили серебряную медаль чемпионата России сезона-2019/20, а также памятную футболу с 69-м номером, под которым он играл.

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"У меня только единственные слова: слова благодарности команде, руководству, коллегам, всем людям, с которыми я познакомился. Это были восхитительные 3,5 года, которые никто не сможет стереть с памяти. Желаю удачи "Локомотиву", чтобы он добился успеха".

Перуанец выступал за "Локомотив" с 2017 года, в его составе он стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок России и один раз - Суперкубок России. В минувшем сезоне, большую часть которого он пропустил, восстанавливаясь от травмы, Фарфан провел три матча и забил один гол. Всего за клуб перуанец провел 69 матчей, забил 25 голов и отдал 12 результативных передач, он дважды входил в список 33 лучших игроков сезона (2018, 2019).

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