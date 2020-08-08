Покинувший ФК "Локомотив" Фарфан назвал восхитительными годы выступления за команду

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Футболист Джефферсон Фарфан назвал восхитительными 3,5 года, которые он провел в московском "Локомотиве". Об этом он рассказал на встрече "Локомотива" с болельщиками, передает корреспондент ТАСС с места событий.

35-летний Фарфан ушел из клуба в связи с истечением срока контракта. Как и остальным игрокам, Фарфану вручили серебряную медаль чемпионата России сезона-2019/20, а также памятную футболу с 69-м номером, под которым он играл.