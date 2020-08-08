Гендиректор ФК "Локомотив" Кикнадзе ответил болельщикам на вопрос по поводу своего ухода

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Предпосылок к тому, чтобы совет директоров футбольного клуба "Локомотив" поставил вопрос о смене генерального директора, нет. Об этом гендиректор клуба Василий Кикнадзе сказал на встрече с болельщиками в ответ на их претензии.

"Вы сейчас можете ухать, кричать, визжать, делать все, что хотите, вы имеете на это полное право. Команда пришла к вам отвечать на ваши вопросы, вы используете это для того, чтобы лишний раз дернуть меня, но не получается это у вас, ребята, это не заводит меня, - сказал Кикнадзе в ходе своего эмоционального выступления. - Зачем вы выносите на свет вопросы, за которые я отвечаю? У вас уникальная возможность раз в году поговорить с командой, зачем вы размениваете ее на то, чтобы продемонстрировать то, что вы делаете уже на протяжении нескольких месяцев?"

"Я все понимаю и объясняю вам, что по уставу решения о генеральном директоре принимаются на совете директоров. И не вижу объективных предпосылок к тому, чтобы совет директоров поставил вопрос о моей кандидатуре", - добавил он.

Кикнадзе подчеркнул, что встреча с болельщиками завершится, если они продолжат его критиковать. К конструктивному диалогу также призвал капитан команды, хорватский защитник Ведран Чорлука.

"Мы здесь сидим, у нас через три дня очень важная игра. Пожалуйста, если есть вопросы для нас, поговорим, а не так, что мы слушаем ваши претензии. Если вопросов нет, то мы уйдем", - заявил капитан "Локомотива".