Смолов и Баринов призвали болельщиков "Локомотива" прекратить акции протеста

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Футболисты "Локомотива" Дмитрий Баринов и Федор Смолов считают, что болельщики своим поведением не помогли команде в матче за Олимп - Суперкубок России с "Зенитом" и призвали их прекратить акции протеста против руководства клуба. Об этом они заявили на следующий день после игры во время организованной клубом встречи с фанатами.

В пятницу "Локомотив" уступил "Зениту" в матче за Суперкубок со счетом 1:2. Во время игры активная часть болельщиков железнодорожников критиковала руководство клуба в лице генерального директора Василия Кикнадзе за решение расстаться в прошлом сезоне с главным тренером Юрием Семиным.

"Вчера при счете 1:2 вы должны были гнать нас вперед, и мы бы забрали этот кубок. Мы не заслужили такого отношения, мы играем для вас, а слышим только про руководство", - сказал Баринов.

"У меня впечатление, что мы вам не интересны, вы сейчас пришли каждый за что-то свое кричать, - отметил Смолов. - Я вчера пошел разминаться во втором тайме, и мои мысли были о том, как помочь команде, но я слышал с трибуны скептические выкрики, это отвлекает. Не нужно сваливать все в одну кучу".

В прошлом сезоне фанаты "Локомотива" покидали трибуны на 20-й минуте матчей в знак протеста против руководства клуба.