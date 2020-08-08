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Футбол в России

Футболист ЦСКА Влашич пропускает матч с "Химками" из-за мышечной травмы

О сроках восстановления 22-летнего хорвата не сообщается

ТАСС, 8 августа. Хорватский полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Никола Влашич пропускает гостевой матч первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковными "Химками" из-за мышечной травмы. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

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О сроках восстановления 22-летнего хорвата не сообщается. Встреча проходит на "Арене-Химки", текущий счет - 1:0 в пользу ЦСКА.

В прошлом сезоне Влашич провел за ЦСКА 38 матчей во всех турнирах, забив 13 голов и отдав 7 голевых передач. В субботу хорватский полузащитник был признан лучшим игроком сезона-2020/20 в составе ЦСКА по версии болельщиков.

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