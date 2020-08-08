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Футбол в России

Кикнадзе не может упрекнуть футболистов "Локомотива" за прошедшие сезоны

По итогам прошлого сезона "Локомотив" занял второе место в чемпионате России и напрямую вышел в групповой этап Лиги чемпионов

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Футболистов московского футбольного клуба "Локомотив" нельзя упрекнуть за прошедшие сезоны. Такое мнение высказал на встрече с болельщиками генеральный директор клуба Василий Кикнадзе.

По итогам прошлого сезона "Локомотив" занял второе место в чемпионате России и напрямую вышел в групповой этап Лиги чемпионов. "Железнодорожники" попали в третью корзину жеребьевки предстоящего турнира.

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"С моей стороны никогда не будет претензий к команде, если она будет биться, не жалеть себя, реализовывать себя на максимуме своих возможностей. По прошлым сезонам я не могу упрекнуть команду. Что касается этого сезона, то у нас есть шишки, синяки. Я верю в этот сезон, мы будем в третьей корзине", - сказал Кикнадзе.

Главный тренер команды Марко Николич отметил важность стабильности как в атакующей игре команды, так и в защитной. "Нужно делать все, чтобы футбол бы стабильным и в атаке, и в обороне. Нам нужно время, хотя его нет, чтобы выстраивать игру шаг за шагом", - добавил он.

Новый сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) команда начнет 11 августа гостевым матчем против казанского "Рубина".

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