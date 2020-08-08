Кикнадзе: "Локомотив" ведет дискуссии о полной перестройке домашнего стадиона

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" поднял вопрос по поводу полной перестройки "РЖД-Арены". Об этом на встрече с болельщиками рассказал генеральный директор клуба Василий Кикнадзе.
В начале июля Кикнадзе рассказал, что вопрос по реконструкции арены, вместимость которой составляет 27 370 человек, обсуждается.
"Идут дискуссии, какой проект выбрать, позавчера даже поднимался вопрос по полной перестройке стадиона. Есть разные проекты, вплоть до создания автомобильной парковки под полем, - сказал Кикнадзе. - Эти проекты подразумевают закрытие трибун от сквозняка, улучшенную систему питания, установку газовых отопителей для улучшения комфорта болельщиков и еще много чего".
Кикнадзе рассказал о проектах реконструкции баз клуба в Баковке и Перове. "Мы сделали проекты, они переданы в Госэкспертизу. В Перове мы планируем приступить к работам осенью, в Баковке - в середине декабря, после окончания первой половины сезона", - отметил генеральный директор клуба.