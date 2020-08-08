Кикнадзе: "Локомотив" ведет дискуссии о полной перестройке домашнего стадиона

В начале июля Кикнадзе рассказал, что вопрос по реконструкции арены, вместимость которой составляет 27 370 человек, обсуждается.

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" поднял вопрос по поводу полной перестройки "РЖД-Арены". Об этом на встрече с болельщиками рассказал генеральный директор клуба Василий Кикнадзе.

"Идут дискуссии, какой проект выбрать, позавчера даже поднимался вопрос по полной перестройке стадиона. Есть разные проекты, вплоть до создания автомобильной парковки под полем, - сказал Кикнадзе. - Эти проекты подразумевают закрытие трибун от сквозняка, улучшенную систему питания, установку газовых отопителей для улучшения комфорта болельщиков и еще много чего".

Кикнадзе рассказал о проектах реконструкции баз клуба в Баковке и Перове. "Мы сделали проекты, они переданы в Госэкспертизу. В Перове мы планируем приступить к работам осенью, в Баковке - в середине декабря, после окончания первой половины сезона", - отметил генеральный директор клуба.