Футболист ЦСКА Дзагоев сообщил Гончаренко, что его травма не носит серьезного характера

ХИМКИ /Московская область/, 8 августа. /ТАСС/. Повреждение, полученное полузащитником московского футбольного клуба ЦСКА Аланом Дзагоевым в матче с "Химками", не носит серьезного характера. Об этом журналистам сообщил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

В субботу в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА в гостях обыграл "Химки" со счетом 2:0. Автор второго забитого мяча Дзагоев был заменен на 54-й минуте из-за травмы.

"Состояние Дзагоева оценим завтра, - сказал Гончаренко. - Надеюсь, ничего страшного нет, но зная его, можно всего ожидать. Может быть завтра что-то появится, но с его слов - ничего страшного нет".

Говоря об игре, Гончаренко отметил, что команда достаточно хорошо поработала как в атаке, так и в обороне. "Очень важно стартовать с победы", - отметил тренер.

Из-за мышечных проблем не смог принять участие в матче полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

"Мы оценим их состояние (Влашича и Арнора Сигурдссона - прим. ТАСС) после выходного, вполне возможно, что к "Тамбову" они вернутся, - добавил Гончаренко. - Что касается того, смогли ли Дзагоев и [Константин] Кучаев заменить Влашича, то раз они забили, значит хорошо заменили, это касается забитых голов. Влашич был признан лучшим игроком ЦСКА прошлого сезона, он качественно создает моменты и забивает, его тяжело заменить, но Кучаеву и Дзагоеву это удалось".