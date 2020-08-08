ЦСКА обыграл "Химки" в матче открытия нового сезона РПЛ

Для Кучаева этот гол стал первым с 27 сентября 2017 года, когда он в Лиге чемпионов поразил ворота "Манчестер Юнайтед" (1:4), в чемпионате России полузащитник забил впервые. Получивший травму хорват Никола Влашич впервые пропустил матч национального первенства после своего перехода в ЦСКА (июнь 2019 года). За ЦСКА дебютировал вышедший на замену на 84-й минуте аргентинский нападающий Адольфо Гайч, он пополнил состав команды в среду. ЦСКА впервые с 1999 года не выпустил в основном составе ни одного легионера.

"Химки" в последний раз играли в высшем дивизионе чемпионата России в сезоне-2009. Лучшим достижением команды в лиге является девятое место. Перед началом сезона клуб покинул главный тренер Сергей Юран, который вывел команду в премьер-лигу. На этом посту специалиста сменил Дмитрий Гунько.

В следующем туре армейцы сыграют 15 августа на своем поле с "Тамбовом". "Химки" днем ранее встретятся на выезде с "Сочи".

Прошлый сезон РПЛ завершился 22 июля. В новом розыгрыше продолжат действовать ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Число болельщиков на трибунах в большинстве регионов будет ограничено 25%.

О матче

"Химки" вернулись в премьер-лигу после 11-летнего отсутствия и волей календаря получили возможность открыть новый сезон матчем против ЦСКА, который играл на "Арене-Химки" с 2010 по 2016 год. У армейцев с этим стадионом связано немало приятных воспоминаний - на нем они выиграли три трофея - Кубок России в 2009-м, а также чемпионат России в 2013 и 2014 годах.

В связи с эпидемиологической обстановкой в сезоне-2020/21 в чемпионате России продолжает действовать ограничение по количеству зрителей на трибунах. В случае с "Ареной-Химки" речь идет 30% от максимума (5 591 человек от 18 636 зрителей - прим. ТАСС). Несмотря на то что игра была домашней для "Химок", количество болельщиков на трибунах было как минимум равным - поддержать ЦСКА в подмосковный город приехала внушительная группа болельщиков.