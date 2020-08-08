ЦСКА обыграл "Химки" в матче открытия нового сезона РПЛ

ХИМКИ /Московская область/, 8 августа. /ТАСС/. ЦСКА обыграл в гостях подмосковные "Химки" со счетом 2:0 в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча стала первой в сезоне-2020/21.
Голы в составе армейцев забили признанный лучшим игроком матча Константин Кучаев (18-я минута) и Алан Дзагоев (45). На 54-й минуте Дзагоев из-за травмы покинул поле.
Для Кучаева этот гол стал первым с 27 сентября 2017 года, когда он в Лиге чемпионов поразил ворота "Манчестер Юнайтед" (1:4), в чемпионате России полузащитник забил впервые. Получивший травму хорват Никола Влашич впервые пропустил матч национального первенства после своего перехода в ЦСКА (июнь 2019 года). За ЦСКА дебютировал вышедший на замену на 84-й минуте аргентинский нападающий Адольфо Гайч, он пополнил состав команды в среду. ЦСКА впервые с 1999 года не выпустил в основном составе ни одного легионера.
"Химки" в последний раз играли в высшем дивизионе чемпионата России в сезоне-2009. Лучшим достижением команды в лиге является девятое место. Перед началом сезона клуб покинул главный тренер Сергей Юран, который вывел команду в премьер-лигу. На этом посту специалиста сменил Дмитрий Гунько.
В следующем туре армейцы сыграют 15 августа на своем поле с "Тамбовом". "Химки" днем ранее встретятся на выезде с "Сочи".
Прошлый сезон РПЛ завершился 22 июля. В новом розыгрыше продолжат действовать ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Число болельщиков на трибунах в большинстве регионов будет ограничено 25%.
О матче
"Химки" вернулись в премьер-лигу после 11-летнего отсутствия и волей календаря получили возможность открыть новый сезон матчем против ЦСКА, который играл на "Арене-Химки" с 2010 по 2016 год. У армейцев с этим стадионом связано немало приятных воспоминаний - на нем они выиграли три трофея - Кубок России в 2009-м, а также чемпионат России в 2013 и 2014 годах.
В связи с эпидемиологической обстановкой в сезоне-2020/21 в чемпионате России продолжает действовать ограничение по количеству зрителей на трибунах. В случае с "Ареной-Химки" речь идет 30% от максимума (5 591 человек от 18 636 зрителей - прим. ТАСС). Несмотря на то что игра была домашней для "Химок", количество болельщиков на трибунах было как минимум равным - поддержать ЦСКА в подмосковный город приехала внушительная группа болельщиков.
Ажиотаж перед игрой наблюдался среди болельщиков, которые могли купить билеты не только в кассах, но и у перекупщиков. Если официально самые дешевые билеты стоили 500 рублей, то при покупке с рук цена достигала 1000 рублей; разница в стоимости билетов на центральные трибуны была меньше - 1500 против 2000 рублей. Впрочем, далеко не все в окрестностях стадиона знали о том, что здесь стартует новый сезон РПЛ - сотрудница полиции на глазах корреспондента ТАСС объясняла стоявшим в оцеплении коллегам, какое событие произойдет на "Арене-Химки".
Перед началом игры часть болельщиков столкнулась с проблемой - электронные билеты было необходимо распечатывать, из-за чего образовались дополнительные очереди и некоторые зрители не успели к началу игры. Фанаты обеих команд расположились на трибунах за воротами очень кучно - ни о какой социальной дистанции не было и речи. На центральных трибунах картина была немногим лучше. Болельщики домашней команды подготовили к первому с 2009 года матчу в элите российского футбола большой баннер, на котором в обнимку были изображены игрок и болельщик; под ними было полотно с надписью Support your local team (Поддерживай команду из своего города).
Несмотря на звучный призыв, болельщики "Химок" заметно уступали в поддержке фанатам ЦСКА. Гости большую часть времени перекрикивали хозяев поля, особенно это стало проявляться после того, как в первом тайме армейцы забили два мяча. Голы Кучаева и Дзагоева остались единственными в матче, армейцы сумели довести матч до победного конца и успешно стартовать в новом сезоне РПЛ - 2:0.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|2
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|9
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|10
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|12
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|13
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|14
|Тамбов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15
|Ротор
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|16
|Химки
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0