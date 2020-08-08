ФК "Химки" рассчитывает решить проблемы с очередями к матчу с "Ахматом" 22 августа

ХИМКИ /Московская область/, 8 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Химки" планирует решить проблемы с очередями, связанные с необходимостью распечатывания электронных билетов, к следующему матчу Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ахматом", который пройдет 22 августа. Об этом ТАСС рассказал руководитель пресс-службы подмосковного клуба Иван Тугарин.

Перед матчем первого тура чемпионата России "Химки" - ЦСКА у входа на стадион образовались очереди, поскольку система пропуска не принимала электронные билеты, которые приходилось распечатывать.