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Футбол в России

ФК "Химки" рассчитывает решить проблемы с очередями к матчу с "Ахматом" 22 августа

Перед матчем первого тура чемпионата России с ЦСКА у входа на стадион образовались очереди, поскольку система пропуска не принимала электронные билеты, которые приходилось распечатывать

ХИМКИ /Московская область/, 8 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Химки" планирует решить проблемы с очередями, связанные с необходимостью распечатывания электронных билетов, к следующему матчу Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ахматом", который пройдет 22 августа. Об этом ТАСС рассказал руководитель пресс-службы подмосковного клуба Иван Тугарин.

Перед матчем первого тура чемпионата России "Химки" - ЦСКА у входа на стадион образовались очереди, поскольку система пропуска не принимала электронные билеты, которые приходилось распечатывать.

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"Футбольный клуб "Химки" за несколько дней до матча начал сотрудничество с новым билетным оператором. Из-за коротких сроков реализации билетной программы могут возникать внештатные ситуации. В своих каналах коммуникаций мы предупреждали болельщиков о том, что необходимо заранее распечатать билет. Мы понимаем, что не всегда есть возможность это сделать, и приносим свои извинения за доставленные неудобства", - сказал Тугарин.

"Футбольный клуб "Химки" совместно с билетными оператором и стадионом "Арена-Химки" уже ведет работу над тем, чтобы болельщики могли комфортно заходить на стадион по электронным билетам, не создавая очередей. Надеемся, что вопрос удастся решить к четвертому туру, когда команда сыграет дома", - добавил собеседник агентства.

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