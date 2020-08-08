Гол Мамаева принес "Ростову" победу над "Тамбовом" в матче РПЛ

САРАНСК, 8 августа. /ТАСС/. "Ростов" одержал победу над "Тамбовом" со счетом 1:0 в гостевом матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Саранске.
Мяч на 21-й минуте забил Павел Мамаев.
В составе "Тамбова" с капитанской повязкой на поле вышел 39-летний вратарь Сергей Рыжиков, который провел свой первый матч в составе команды. Также из новичков "Тамбова" на поле появились нападающие Александр Карапетян, Кирилл Панченко и Виталий Балашов. В составе "Ростова" дебютировал японский полузащитник Кэнто Хасимото.
"Ростов" одержал первую победу над "Тамбовом", который проводит второй сезон в высшем дивизионе чемпионата страны. В прошлом сезоне "Тамбов" одержал над "Ростовом" две победы со счетом 2:1.
В следующем туре "Ростов" примет санкт-петербургский "Зенит", а "Тамбов" в гостях встретится с московским ЦСКА. Обе встречи пройдут 15 августа.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|2
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|3
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|9
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|10
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|12
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|13
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|14
|Ротор
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15
|Тамбов
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|16
|Химки
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0