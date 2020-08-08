Гол Мамаева принес "Ростову" победу над "Тамбовом" в матче РПЛ

САРАНСК, 8 августа. /ТАСС/. "Ростов" одержал победу над "Тамбовом" со счетом 1:0 в гостевом матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Саранске.

В составе "Тамбова" с капитанской повязкой на поле вышел 39-летний вратарь Сергей Рыжиков, который провел свой первый матч в составе команды. Также из новичков "Тамбова" на поле появились нападающие Александр Карапетян, Кирилл Панченко и Виталий Балашов. В составе "Ростова" дебютировал японский полузащитник Кэнто Хасимото.

"Ростов" одержал первую победу над "Тамбовом", который проводит второй сезон в высшем дивизионе чемпионата страны. В прошлом сезоне "Тамбов" одержал над "Ростовом" две победы со счетом 2:1.

В следующем туре "Ростов" примет санкт-петербургский "Зенит", а "Тамбов" в гостях встретится с московским ЦСКА. Обе встречи пройдут 15 августа.