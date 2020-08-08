{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Гол Мамаева принес "Ростову" победу над "Тамбовом" в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 1:0
Футболисты "Ростова" Артем Гусев/ФК Ростов/ТАСС
Описание
Футболисты "Ростова"
© Артем Гусев/ФК Ростов/ТАСС

САРАНСК, 8 августа. /ТАСС/. "Ростов" одержал победу над "Тамбовом" со счетом 1:0 в гостевом матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Саранске.

Мяч на 21-й минуте забил Павел Мамаев.

На эту тему
ЦСКА обыграл "Химки" в матче открытия нового сезона РПЛ

В составе "Тамбова" с капитанской повязкой на поле вышел 39-летний вратарь Сергей Рыжиков, который провел свой первый матч в составе команды. Также из новичков "Тамбова" на поле появились нападающие Александр Карапетян, Кирилл Панченко и Виталий Балашов. В составе "Ростова" дебютировал японский полузащитник Кэнто Хасимото.

"Ростов" одержал первую победу над "Тамбовом", который проводит второй сезон в высшем дивизионе чемпионата страны. В прошлом сезоне "Тамбов" одержал над "Ростовом" две победы со счетом 2:1.

В следующем туре "Ростов" примет санкт-петербургский "Зенит", а "Тамбов" в гостях встретится с московским ЦСКА. Обе встречи пройдут 15 августа.

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1ЦСКА11002-03
2Ростов11001-03
3Зенит00000-00
4Локомотив00000-00
5Краснодар00000-00
6Динамо00000-00
7Спартак00000-00
8Арсенал00000-00
9Уфа00000-00
10Рубин00000-00
11Урал00000-00
12Сочи00000-00
13Ахмат00000-00
14Ротор00000-00
15Тамбов10010-10
16Химки10010-20
Теги
Российский футбол
Футбол в Италии
СМИ: Андреа Пирло станет главным тренером "Ювентуса"
В субботу было объявлено об увольнении Маурицио Сарри
Читать полностью