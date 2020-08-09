Кокорин не попал в заявку на матч РПЛ против "Сочи" из-за повреждения

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин отсутствует в заявке клуба на матч первого тура против "Сочи" из-за повреждения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Кокорин подписал контракт со "Спартаком" 2 августа. На протяжении второй половины прошлого сезона он играл в аренде за "Сочи", права на игрока принадлежали петербургскому "Зениту".

"Повреждение. Насколько серьезно, узнаем в ближайшее время", - сказали ТАСС в пресс-службе, комментируя невключение Кокорина в заявку на игру против "Сочи".

Фотография Кокорина в форме "Спартака" размещена на обложке официальной программки, посвященной матчу.