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Обновлено 

Кокорин не попал в заявку на матч РПЛ против "Сочи" из-за повреждения

Встреча 1-го тура РПЛ пройдет в воскресенье в Москве
Александр Кокорин Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Александр Кокорин
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин отсутствует в заявке клуба на матч первого тура против "Сочи" из-за повреждения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Кокорин подписал контракт со "Спартаком" 2 августа. На протяжении второй половины прошлого сезона он играл в аренде за "Сочи", права на игрока принадлежали петербургскому "Зениту".

"Повреждение. Насколько серьезно, узнаем в ближайшее время", - сказали ТАСС в пресс-службе, комментируя невключение Кокорина в заявку на игру против "Сочи".

Фотография Кокорина в форме "Спартака" размещена на обложке официальной программки, посвященной матчу.

Описание
© Владислав Уткин/ТАСС

Матч первого тура "Спартак" - "Сочи" пройдет в воскресенье на "Открытие-Арене", встреча начнется в 20:00 мск.

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