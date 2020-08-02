Кокорин будет биться за "Спартак". Форвард подписал с красно-белыми трехлетний контракт

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании контракта с нападающим Александром Кокориным. Форвард заключил соглашение на три года с возможностью продления еще на сезон. По окончании сезона-2019/20 Кокорин имел предложения из ряда клубов. И от "Сочи", где Кокорин играл в аренде, и от "Зенита", контракт с которым истекал в конце июля. Говорилось об интересе к игроку со стороны "Динамо", "Рубина", "Локомотива", при этом трансферный комитет железнодорожников, как сообщал ряд СМИ, не стал детально обсуждать его кандидатуру.

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Одним из важных факторов при переговорах, безусловно, была и зарплата, которую запрашивал игрок. По информации телеграм-канала "Футбольный Биги", в "Спартаке" она составила €3 млн в год, плюс клуб выплатил €2,5 млн подъемных. Можно предположить, что такие запросы были готовы удовлетворить далеко не все клубы. "Я рад, что Саша выбрал вызов и футбол. Зарплату он будет получать на уровне основных игроков "Спартака", - сказал ТАСС уже после объявления о подписании контракта генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов. О конкретных переговорах Кокорина со "Спартаком" стало известно в четверг: различные СМИ сообщали о прилете Кокорина в Москву, а потом и о его визите в офис "Спартака". В пятницу Кокорина, приехавшего в Мосгорсуд, спрашивали о его переходе, но ни он, ни Газизов информацию не подтверждали. "Следуй за Кокориным в "Спартак" Официально клуб объявил о переходе игрока в "Спартак" в воскресенье. При этом в "Твиттере" красно-белых сначала появился ролик, стилизованный под известный шутер Counter-Strike. Ролик снят от лица главного героя, который находит футболку "Спартака", в конце голос Кокорина по-английски говорит "Следуй за мной". Через некоторое время появилось уже видео с самим игроком в футболке красно-белых.

В "Спартаке" Кокорин будет выступать под девятым номером, под которым ранее играл Резиуан Мирзов. "Позвонил и спросил его, я детства выступаю под этим номером, для меня это очень принципиальный момент, я даже руководство клуба об этом просил сразу. Думаю, Резиуан с пониманием отнесся к этому моменту", - приводит слова нападающего пресс-служба красно-белых. Форвард, уже проведший первые тренировки в новой команде, не побоялся объяснить свои слова, сказанные в 2013 году в интервью порталу Sportbox. Тогда, будучи футболистом "Динамо", нападающий заявил, что ни при каких условиях не перешел бы в "Спартак". Стоит отметить, что в детстве Кокорин мог стать выпускником спартаковской школы. В девятилетнем возрасте он приехал в "Спартак" на просмотр из родных Валуек Белгородской области. Однако в клубе не смогли предоставить ему жилье, и Кокорин по этой причине выбрал "Локомотив", в котором провел шесть лет. "Мне припоминают старое интервью, в котором я сказал некрасивую вещь, - сказал Кокорин. - Известный факт, что все мои бывшие команды соперничали со "Спартаком", и была детская обида. Наверное, было глупо [так говорить], сейчас ситуация так сложилась, что я здесь, я хочу играть, и я рад, что у меня есть контракт на долгие годы". "Кресты" не пустили на чемпионат мира На взрослом уровне Кокорин дебютировал в 2008 году - не в "Локомотиве", а в "Динамо". В том году он стал самым молодым автором гола в чемпионате России, забив в игре 24-го тура с "Сатурном" (2:1). За "Динамо" Кокорин отыграл восемь лет. В 2013 году он был куплен "Анжи" за €19 млн, но не провел за клуб из Дагестана ни одного матча - уже через месяц с небольшим форвард вернулся в "Динамо" в связи с распродажей звезд махачкалинской команды, а еще через два года стал капитаном бело-голубых.

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В январе 2016 года было объявлено о переходе Кокорина в "Зенит", причиной тому стали проблемы "Динамо" с финансовым фейр-плей. Из-за них клуб не допустили в еврокубки и руководству пришлось избавляться от лидеров. Вместе с Кокориным в Санкт-Петербург тогда отправился и Юрий Жирков. В "Зените" Кокорин, в отличие от Артема Дзюбы, сумел закрепиться в основе при главном тренере Роберто Манчини, который перед началом сезона-2017/18 поставил задачу им на двоих забить не меньше 35 мячей за сезон. На зимнюю паузу форвард ушел одним из лидеров в списке бомбардиров с 10 мячами. Однако в мартовском матче 1/8 финала Лиги Европы с "Лейпцигом" он порвал крестообразные связки колена, в связи с чем пропустил остаток сезона, включая чемпионат мира. Вернулся он на поле лишь в середине сентября в матче с "Локомотивом" (5:3). Суд и колония Границей, разделившей жизнь Кокорина на "до" и "после", стал инцидент, произошедший в октябре 2018 года. Тогда Кокорин вместе с другом Павлом Мамаевым, игравшим за "Краснодар", после очного матча команд отправился в Москву. 8 октября в столице Кокорин, Мамаев, брат Кокорина Кирилл и их приятель Александр Протасовицкий сначала у гостиницы "Пекин" избили водителя ведущей программы "Доброе утро", а спустя пару часов Кокорин-старший и Мамаев устроили драку в кафе, жертвой которой стал директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак.

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По обоим эпизодам полиция завела дело по статье 116 УК ПФ "Побои", спустя два дня в отношении Кокорина эта статья была переквалифицирована на статью 213 "Хулиганство". 10 октября Кокорин с опозданием на 1,5 часа явился в отдел полиции для проведения доследственных мероприятий (его могли объявить в федеральный розыск), на следующий день он был арестован на два месяца. 18 октября по обоим статьям Кокорину было предъявлено обвинение, в начале декабря, затем в феврале и апреле срок содержания под стражей продлевался. В ходе заключения Кокорину и Мамаеву было дополнительно предъявлено обвинение по более тяжкой статье УК РФ - "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

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8 мая 2019 года Кокорин был приговорен к полутора годам колонии общего режима. В ходе апелляции суд уточнял приговор по одному из пунктов статьи 213, в остальной же части приговор был оставлен без изменений. 4 июля Кокорин был этапирован в колонию Белгородской области, а 6 сентября было объявлено о его освобождении по процедуре условно-досрочного освобождения. До сих пор сторона Кокорина продолжает оспаривать понесенное наказание. Последнее заседание прошло в Мосгорсуде 31 июля, тогда прокуратура попросила отменить текущий приговор Кокорину и Мамаеву, однако постановить вынести новый - с незначительными исправлениями. Следующее заседание суда по рассмотрению апелляции состоится 3 августа и пройдет уже без участия футболистов. В ожидании приглашения в сборную Выйдя из под стражи 17 сентября, Кокорин подписал новый контракт с "Зенитом" до конца сезона. За "Зенит" форвард больше не сыграл - вопреки пожеланиям главного тренера команды Сергея Семака, менеджмент клуба отправил футболиста в аренду в "Сочи". Южане объявили об аренде Кокорина в середине января 2020 года, однако официально переход состоялся только спустя месяц. В мае форвард переподписал контракт с "Зенитом", чтобы продлить арендное соглашение с "Сочи" в условиях пандемии. В 10 матчах чемпионата Кокорин забил семь мячей.

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