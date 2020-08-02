Кокорин будет биться за "Спартак". Форвард подписал с красно-белыми трехлетний контракт

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании контракта с нападающим Александром Кокориным. Форвард заключил соглашение на три года с возможностью продления еще на сезон.
По окончании сезона-2019/20 Кокорин имел предложения из ряда клубов. И от "Сочи", где Кокорин играл в аренде, и от "Зенита", контракт с которым истекал в конце июля. Говорилось об интересе к игроку со стороны "Динамо", "Рубина", "Локомотива", при этом трансферный комитет железнодорожников, как сообщал ряд СМИ, не стал детально обсуждать его кандидатуру.
Одним из важных факторов при переговорах, безусловно, была и зарплата, которую запрашивал игрок. По информации телеграм-канала "Футбольный Биги", в "Спартаке" она составила €3 млн в год, плюс клуб выплатил €2,5 млн подъемных.
Можно предположить, что такие запросы были готовы удовлетворить далеко не все клубы. "Я рад, что Саша выбрал вызов и футбол. Зарплату он будет получать на уровне основных игроков "Спартака", - сказал ТАСС уже после объявления о подписании контракта генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов.
О конкретных переговорах Кокорина со "Спартаком" стало известно в четверг: различные СМИ сообщали о прилете Кокорина в Москву, а потом и о его визите в офис "Спартака". В пятницу Кокорина, приехавшего в Мосгорсуд, спрашивали о его переходе, но ни он, ни Газизов информацию не подтверждали.
"Следуй за Кокориным в "Спартак"
Официально клуб объявил о переходе игрока в "Спартак" в воскресенье. При этом в "Твиттере" красно-белых сначала появился ролик, стилизованный под известный шутер Counter-Strike. Ролик снят от лица главного героя, который находит футболку "Спартака", в конце голос Кокорина по-английски говорит "Следуй за мной". Через некоторое время появилось уже видео с самим игроком в футболке красно-белых.
В "Спартаке" Кокорин будет выступать под девятым номером, под которым ранее играл Резиуан Мирзов. "Позвонил и спросил его, я детства выступаю под этим номером, для меня это очень принципиальный момент, я даже руководство клуба об этом просил сразу. Думаю, Резиуан с пониманием отнесся к этому моменту", - приводит слова нападающего пресс-служба красно-белых.
Форвард, уже проведший первые тренировки в новой команде, не побоялся объяснить свои слова, сказанные в 2013 году в интервью порталу Sportbox. Тогда, будучи футболистом "Динамо", нападающий заявил, что ни при каких условиях не перешел бы в "Спартак". Стоит отметить, что в детстве Кокорин мог стать выпускником спартаковской школы. В девятилетнем возрасте он приехал в "Спартак" на просмотр из родных Валуек Белгородской области. Однако в клубе не смогли предоставить ему жилье, и Кокорин по этой причине выбрал "Локомотив", в котором провел шесть лет.
"Мне припоминают старое интервью, в котором я сказал некрасивую вещь, - сказал Кокорин. - Известный факт, что все мои бывшие команды соперничали со "Спартаком", и была детская обида. Наверное, было глупо [так говорить], сейчас ситуация так сложилась, что я здесь, я хочу играть, и я рад, что у меня есть контракт на долгие годы".
"Кресты" не пустили на чемпионат мира
На взрослом уровне Кокорин дебютировал в 2008 году - не в "Локомотиве", а в "Динамо". В том году он стал самым молодым автором гола в чемпионате России, забив в игре 24-го тура с "Сатурном" (2:1). За "Динамо" Кокорин отыграл восемь лет. В 2013 году он был куплен "Анжи" за €19 млн, но не провел за клуб из Дагестана ни одного матча - уже через месяц с небольшим форвард вернулся в "Динамо" в связи с распродажей звезд махачкалинской команды, а еще через два года стал капитаном бело-голубых.
В январе 2016 года было объявлено о переходе Кокорина в "Зенит", причиной тому стали проблемы "Динамо" с финансовым фейр-плей. Из-за них клуб не допустили в еврокубки и руководству пришлось избавляться от лидеров. Вместе с Кокориным в Санкт-Петербург тогда отправился и Юрий Жирков.
В "Зените" Кокорин, в отличие от Артема Дзюбы, сумел закрепиться в основе при главном тренере Роберто Манчини, который перед началом сезона-2017/18 поставил задачу им на двоих забить не меньше 35 мячей за сезон. На зимнюю паузу форвард ушел одним из лидеров в списке бомбардиров с 10 мячами. Однако в мартовском матче 1/8 финала Лиги Европы с "Лейпцигом" он порвал крестообразные связки колена, в связи с чем пропустил остаток сезона, включая чемпионат мира. Вернулся он на поле лишь в середине сентября в матче с "Локомотивом" (5:3).
Суд и колония
Границей, разделившей жизнь Кокорина на "до" и "после", стал инцидент, произошедший в октябре 2018 года. Тогда Кокорин вместе с другом Павлом Мамаевым, игравшим за "Краснодар", после очного матча команд отправился в Москву. 8 октября в столице Кокорин, Мамаев, брат Кокорина Кирилл и их приятель Александр Протасовицкий сначала у гостиницы "Пекин" избили водителя ведущей программы "Доброе утро", а спустя пару часов Кокорин-старший и Мамаев устроили драку в кафе, жертвой которой стал директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак.
По обоим эпизодам полиция завела дело по статье 116 УК ПФ "Побои", спустя два дня в отношении Кокорина эта статья была переквалифицирована на статью 213 "Хулиганство". 10 октября Кокорин с опозданием на 1,5 часа явился в отдел полиции для проведения доследственных мероприятий (его могли объявить в федеральный розыск), на следующий день он был арестован на два месяца. 18 октября по обоим статьям Кокорину было предъявлено обвинение, в начале декабря, затем в феврале и апреле срок содержания под стражей продлевался. В ходе заключения Кокорину и Мамаеву было дополнительно предъявлено обвинение по более тяжкой статье УК РФ - "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".
8 мая 2019 года Кокорин был приговорен к полутора годам колонии общего режима. В ходе апелляции суд уточнял приговор по одному из пунктов статьи 213, в остальной же части приговор был оставлен без изменений. 4 июля Кокорин был этапирован в колонию Белгородской области, а 6 сентября было объявлено о его освобождении по процедуре условно-досрочного освобождения.
До сих пор сторона Кокорина продолжает оспаривать понесенное наказание. Последнее заседание прошло в Мосгорсуде 31 июля, тогда прокуратура попросила отменить текущий приговор Кокорину и Мамаеву, однако постановить вынести новый - с незначительными исправлениями. Следующее заседание суда по рассмотрению апелляции состоится 3 августа и пройдет уже без участия футболистов.
В ожидании приглашения в сборную
Выйдя из под стражи 17 сентября, Кокорин подписал новый контракт с "Зенитом" до конца сезона. За "Зенит" форвард больше не сыграл - вопреки пожеланиям главного тренера команды Сергея Семака, менеджмент клуба отправил футболиста в аренду в "Сочи". Южане объявили об аренде Кокорина в середине января 2020 года, однако официально переход состоялся только спустя месяц. В мае форвард переподписал контракт с "Зенитом", чтобы продлить арендное соглашение с "Сочи" в условиях пандемии. В 10 матчах чемпионата Кокорин забил семь мячей.
"Хочется пожелать Саше удачи, чтобы обошлось без травм, чтобы он играл и показывал свое мастерство, - сказал ТАСС генеральный директор "Зенита" Александр Медведев. - Он сделал свой выбор, он заслуживает уважения. Теперь соперничество "Зенита" и "Спартака" будет еще более интересным".
Согласно календарю, впервые "Зенит" и "Спартак" сыграют в Тинькофф - Российской премьер-лиге сезона-2020/21 4 октября в Москве. С другой бывшей командой Кокорина, "Динамо", красно-белые сыграют 22 ноября.
Перейдя в "Спартак", форвард как минимум на сезон оставил себя без еврокубков. Сыграть в международных матчах в предстоящем сезоне Кокорин сможет только на уровне сборных, если получит приглашение от главного тренера Станислава Черчесова. Форвард участвовал в финальной части чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов, успешными те турниры нельзя назвать ни для него, ни для национальной команды. На чемпионате мира 2014 года россияне также не вышли из группы, но там Кокорин смог отметиться голом - он забил в игре третьего тура группового этапа с командой Алжира (1:1).