Главный тренер "Краснодара" объяснил замену автора дубля Кабелла недавней травмой

ТАСС, 9 августа. Замена полузащитника "Краснодара" Реми Кабелла в матче против "Уфы" связана с игрой на искусственном поле после травмы крестообразных связок. Об этом заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев.

"В Уфе добиться победы крайне сложно, я рад, что мы были дисциплинированы, быстро работали с мячом и делали много обострений, - отметил специалист. - Эта работа привела к тому, что они раскрылись и мы смогли забить. Также был хороший переход из обороны в атаку и прерывание ответной атаки от группы оборонительных игроков".

Кабелла отметился в матче дублем и был заменен на 68-й минуте. До этого французский полузащитник пропустил из-за травмы восемь месяцев.

"Его замена была связана с тем, что у него была травма крестообразных связок. Прошло не так много времени, а игра была на искусственном поле. Когда счет стал 3:0, мы поняли, что не стоит рисковать и пора его заменить", - сказал Мусаев.

Также он отметил, что к матчу второго тура против "Локомотива" (15 августа) может восстановиться хавбек Тонни Вильена. "Он со вторника приступает к тренировкам в общей группе и на матч с "Локомотивом", думаю, будет в обойме", - рассказал тренер.