"Краснодар" разгромил "Уфу" в матче первого тура РПЛ

УФА, 9 августа. /ТАСС/. "Краснодар" со счетом 3:0 обыграл "Уфу" в гостевом матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дублем в составе краснодарцев отметился Реми Кабелла (53-я и 63-я минута), еще один мяч забил Маркус Берг (65).
В составе "Краснодара" первую встречу с августа 2013 года провел вернувшийся в клуб защитник Игорь Смольников, 29 июля покинувший "Зенит". За главную команду "Уфы" дебютировал воспитанник московского "Спартака" полузащитник Кирилл Фольмер.
В предыдущий раз "Уфа" разгромно проигрывала дома в 2015 году, тогда клуб из Башкортостана уступил столичному "Локомотиву" (0:3). "Уфа" не может обыграть "Краснодар" на протяжении пяти матчей (четыре поражения, одна ничья). На своем поле уфимцы ни разу не обыгрывали кубанский клуб.
В турнирной таблице "Краснодар" занимает первое место (3 очка), также гостевые победы ранее одержали ЦСКА и "Ростов". "Уфа" замыкает турнирную таблицу (0).
Во втором туре команда Мурада Мусаева сыграет 15 августа в гостях с "Локомотивом". "Уфа" днем ранее встретится на выезде с тульским "Арсеналом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-0
|0
|2
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|3
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|4
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|9
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|10
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|12
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|13
|Ротор
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|14
|Тамбов
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|15
|Химки
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|16
|Уфа
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0