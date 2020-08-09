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Футбол в России

"Краснодар" разгромил "Уфу" в матче первого тура РПЛ

Встреча завершилась со счетом 3:0
Футболисты "Краснодара" Андрей Шрамко/ТАСС
Описание
Футболисты "Краснодара"
© Андрей Шрамко/ТАСС

УФА, 9 августа. /ТАСС/. "Краснодар" со счетом 3:0 обыграл "Уфу" в гостевом матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Дублем в составе краснодарцев отметился Реми Кабелла (53-я и 63-я минута), еще один мяч забил Маркус Берг (65).

В составе "Краснодара" первую встречу с августа 2013 года провел вернувшийся в клуб защитник Игорь Смольников, 29 июля покинувший "Зенит". За главную команду "Уфы" дебютировал воспитанник московского "Спартака" полузащитник Кирилл Фольмер.

В предыдущий раз "Уфа" разгромно проигрывала дома в 2015 году, тогда клуб из Башкортостана уступил столичному "Локомотиву" (0:3). "Уфа" не может обыграть "Краснодар" на протяжении пяти матчей (четыре поражения, одна ничья). На своем поле уфимцы ни разу не обыгрывали кубанский клуб.

В турнирной таблице "Краснодар" занимает первое место (3 очка), также гостевые победы ранее одержали ЦСКА и "Ростов". "Уфа" замыкает турнирную таблицу (0).

Во втором туре команда Мурада Мусаева сыграет 15 августа в гостях с "Локомотивом". "Уфа" днем ранее встретится на выезде с тульским "Арсеналом".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Краснодар11003-00
2ЦСКА11002-03
3Ростов11001-03
4Зенит00000-00
5Локомотив00000-00
6Динамо00000-00
7Спартак00000-00
8Арсенал00000-00
9Рубин00000-00
10Урал00000-00
11Сочи00000-00
12Ахмат00000-00
13Ротор00000-00
14Тамбов10010-10
15Химки10010-20
16Уфа10010-30
Теги
Российский футболРоссия
Футбол в России
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