"Краснодар" разгромил "Уфу" в матче первого тура РПЛ

УФА, 9 августа. /ТАСС/. "Краснодар" со счетом 3:0 обыграл "Уфу" в гостевом матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Дублем в составе краснодарцев отметился Реми Кабелла (53-я и 63-я минута), еще один мяч забил Маркус Берг (65).

В составе "Краснодара" первую встречу с августа 2013 года провел вернувшийся в клуб защитник Игорь Смольников, 29 июля покинувший "Зенит". За главную команду "Уфы" дебютировал воспитанник московского "Спартака" полузащитник Кирилл Фольмер.

В предыдущий раз "Уфа" разгромно проигрывала дома в 2015 году, тогда клуб из Башкортостана уступил столичному "Локомотиву" (0:3). "Уфа" не может обыграть "Краснодар" на протяжении пяти матчей (четыре поражения, одна ничья). На своем поле уфимцы ни разу не обыгрывали кубанский клуб.

В турнирной таблице "Краснодар" занимает первое место (3 очка), также гостевые победы ранее одержали ЦСКА и "Ростов". "Уфа" замыкает турнирную таблицу (0).

Во втором туре команда Мурада Мусаева сыграет 15 августа в гостях с "Локомотивом". "Уфа" днем ранее встретится на выезде с тульским "Арсеналом".