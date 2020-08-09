Мурзагулов: футболистов "Уфы" в матче с "Краснодаром" хватило только на первый тайм

"Уфа" проиграла дома "Краснодару" со счетом 0:3, все голы были забиты во втором тайме.

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба "Уфа" смогли качественно провести только первый тайм в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара", на вторую половину встречи не хватило сил. Такое мнение ТАСС высказал председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов.

"Напряженная концовка прошлого сезона привела к тому, что физически команда подсела, - сказал Мурзагулов. - Поэтому, объективно говоря, мы были готовы хуже "Краснодара". Нас хватило только на первый тайм, а во втором на 10 минут бросили играть. Тем не менее, считаю, трагедии не случилось, будем восстанавливаться и готовиться к следующей игре".

"Мы таких мячей не пропускали никогда. Игра не складывалась во втором тайме, но все равно так бросать играть нельзя. Будем надеяться, что следующие туры все расставят на свои места", - добавил он.

Во втором туре "Уфа" 14 августа встретится на выезде с тульским "Арсеналом".