Эксперт: судья мог не предупреждать игрока "Спартака" Соболева за снятие футболки

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Судья Василий Казарцев мог не показывать желтую карточку нападающему "Спартака" Александру Соболеву в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Сочи" за снятие футболки, под которой у него была майка с изображением умершей 1 августа матери. Такое мнение ТАСС высказал бывший инспектор Международной федерации футбола Натан Бартфельд.

Соболев посвятил матери гол в ворота "Сочи". При этом футболист "Спартака" не смог сдержать слез. По правилам игрок не имеет права снимать футболку при праздновании гола, нарушение наказывается желтой карточкой.

"По правилам футбола это желтая карточка, тут судье никто ничего предъявить не может, он делал все согласно правилам. Но если объективно, никто ничего ему не сказал бы, если бы он не показал ту карточку, возможно, получил бы только замечание от инспектора после игры, - сказал Бартфельд. - Будь я в этой ситуации на его месте, зная о случившемся в семье Соболева, лучше бы получил замечание. Но повторюсь, к судье по правилам придраться не к чему".