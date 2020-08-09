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Футбол в России

Кокорин надеется, что будет готов сыграть во втором туре РПЛ

Форвард "Спартака" пропустил матч с "Сочи" из-за повреждения

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Александр Кокорин надеется, что будет готов сыграть в следующем туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом он рассказал журналистам.

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Кокорин пропустил матч первого тура чемпионата России против "Сочи" из-за повреждения. Встреча завершилась со счетом 2:2.

"Небольшая травма, спазмы мышцы, решили, что не сыграю. Надеюсь, к 14 августа буду готов", - сказал Кокорин.

Во втором туре "Спартак" 14 августа примет грозненский "Ахмат".

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