Кокорин надеется, что будет готов сыграть во втором туре РПЛ

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Александр Кокорин надеется, что будет готов сыграть в следующем туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом он рассказал журналистам.
Кокорин пропустил матч первого тура чемпионата России против "Сочи" из-за повреждения. Встреча завершилась со счетом 2:2.
"Небольшая травма, спазмы мышцы, решили, что не сыграю. Надеюсь, к 14 августа буду готов", - сказал Кокорин.
Во втором туре "Спартак" 14 августа примет грозненский "Ахмат".