Тедеско: "Спартак" хорошо сыграл в атаке, но должен был забивать третий гол

В матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги "Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Сочи" (2:2). Оба гола московского клуба были забиты в первые 10 минут встречи.

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" хорошо проявили себя в атаке в матче с "Сочи", но должны были забивать третий мяч. Таким мнением поделился на послематчевой пресс-конференции главный тренер Доменико Тедеско.

"Хорошо начали матч, забили два гола, после чего немного сбавили в плане прессинга. Второй тайм, считаю, отлично провели, старались атаковать, не играть на удержание счета, были как позиционные атаки, так и контрвыпады. Сыграла хорошо группа нападения: [Максим] Глушенков, [Джордан] Ларссон, [Эсекьель] Понсе, [Александр] Соболев. Нужно было забивать третий гол, моменты были, но игра закончилась со счетом 2:2", - сказал Тедеско.

В матче не приняли участия новички команды Александр Кокорин и Остон Урунов.

"Кокорин почувствовал дискомфорт, вчера не тренировался, но сохранялась возможность участия его в матче. Сегодня он сказал, что все-таки не сможет сыграть в матче, мы полностью приняли его решение. Урунов занимается с командой, но ему нужна дополнительная индивидуальная работа, чтобы вернуться в форму. Он три недели не тренировался, переболев коронавирусом, ему требуется восстановление", - добавил Тедеско.

В следующем матче "Спартак" примет 14 августа грозненский "Ахмат".