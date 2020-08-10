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НБА

"Портленд" победил "Филадельфию" в матче НБА, Лиллард набрал 51 очко

Встреча завершилась со счетом 124:121
Баскетболисты "Портленда" Дамиан Лиллард и "Филадельфии" Матис Тибулл Kevin C. Cox/Pool Photo via AP
Описание
Баскетболисты "Портленда" Дамиан Лиллард и "Филадельфии" Матис Тибулл
© Kevin C. Cox/Pool Photo via AP

ТАСС, 10 августа. "Портленд" обыграл "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 124:121.

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Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Портленда" Дамиан Лиллард, набравший 51 очко. Также на его счету 3 подбора и 7 передач. В составе проигравших больше всех очков набрал защитник Джош Ричардсон (34).

"Портленд" занимает девятое место в таблице Западной конференции, одержав 33 победы в 72 матчах. "Филадельфия" идет шестой на Востоке с 42 победами в 70 играх.

В других матчах дня "Оклахома" обыграла "Вашингтон" (121:103), "Торонто" победил "Мемфис" (108:99), "Нью-Орлеан" уступил "Сан-Антонио" (113:122), "Бостон" в овертайме оказался сильнее "Орландо" (122:119), "Сакраменто" проиграл "Хьюстону" (112:129), "Лос-Анджелес Клипперс" уступил "Бруклину" (120:129).

Розыгрыш возобновился 31 июля, доигрывают его 22 команды, все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо. В число участников попали клубы, которые на момент приостановки находились в зоне плей-офф (первые восемь мест в каждой конференции). Также продолжают сезон и команды, отстававшие не более чем на шесть побед от них. Из клубов Западной конференции в этот список попали "Портленд", "Нью-Орлеан", "Сакраменто", "Сан-Антонио" и "Финикс", из команд Восточной конференции - "Вашингтон".

Команды сыграют по восемь матчей, выбранных из оставшихся встреч регулярного сезона. Напрямую в плей-офф пройдут по семь лучших клубов каждой конференции. Если занявшая восьмое место команда опередит девятую более чем на четыре победы, то она тоже выйдет в плей-офф. В случае меньшей разницы клубы проведут очное противостояние, при этом занявшей девятую строчку команде для квалификации необходимо одержать две победы подряд.

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