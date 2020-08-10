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Футбол в России

Глава VAR в России считает, что в судейских ошибках против "Спартака" нет тенденции

По словам Леонида Калошина, все моменты, происходившие в конце прошлого сезона и в начале нынешнего, разные

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Глава проекта по внедрению системы видеоассистента рефери (VAR) в России Леонид Калошин считает, что тенденции в ошибках судей в последних матчах "Спартака" нет. Об этом Калошин рассказал в эфире "Матч ТВ".

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"Все эти моменты, происходившие в конце прошлого сезона и в начале нынешнего, разные. Я уверен, что никакой тенденции и близко нет. Много дискуссий на этот счет, где-то игроки "Спартака" нарушают, где-то - против них", - сказал Калошин.

В воскресенье "Спартак" на своем поле в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с "Сочи" со счетом 2:2. Оба мяча гости забили с пенальти, правомерность назначения которых вызвала сомнения. На матче работал главный арбитр Василий Казарцев, видеоассистентами рефери были Алексей Еськов и Тихон Калугин. С июня, когда чемпионат России возобновился после трехмесячной паузы из-за пандемии, "Спартак" провел десять матчей, в девяти из них у красно-белых были претензии к судьям. 21 июля, перед последней игрой прошлого чемпионата, в которой москвичи на выезде обыграли "Рубин" (2:1) благодаря двум голам с пенальти, клуб написал открытое письмо на имя Кашшаи, в котором попросил дать оценку ряду эпизодов.

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