Обещанного снятия с РПЛ не произошло. "Спартак" готовит заявление по матчу с "Сочи"

В воскресенье после игры с "Сочи" владелец "Спартака" Леонид Федун заявлял, что 10 августа объявит о снятии команды с чемпионата

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Анонсированного владельцем футбольного клуба "Спартак" Леонидом Федуном снятия команды с чемпионата России по футболу в понедельник не произошло. Красно-белые пока не выступили с заявлением по итогам матча первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи". 9 августа "Спартак" дома упустил победу над "Сочи" - команда вела со счетом 2:0 к 10-й минуте игры, но главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил в ворота красно-белых два неоднозначных пенальти, второй из них в концовке встречи, благодаря чему сочинцы ушли от поражения. После завершения игры Федун заявил изданию "Спорт-Экспресс", что "Спартак" снимется с чемпионата, отметив, что не собирается "участвовать в клоунаде" и "тратить на это деньги".

Известный болельщик красно-белых почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР), вице-спикер Госдумы Александр Жуков призвал аннулировать результат матча "Спартак" - "Сочи", назвав происходившее на поле неспортивным действом, а также предположив, что заявление было сделано Федуном на эмоциях и команда продолжит выступать в РПЛ. "Мне кажется, что для любого человека, который разбирается в футболе более-менее, очевидно, что эти судейские решения по пенальти были предвзятыми, - сказал он ТАСС. - На мой взгляд, Российскому футбольному союзу нужно очень серьезно подойти к этой ситуации. Думаю, что результат матча стоит аннулировать, а судей, которые были причастны к этому делу, скорее всего, стоит дисквалифицировать". Такого же мнения придерживается относительно судьбы "Спартака" в чемпионате России почетный президент РФС Вячеслав Колосков. "Конечно, "Спартак" не снимется с чемпионата, этого не будет, исключено. Да, Леонид Федун финансирует клуб, много вкладывает в него, но там огромное количество болельщиков, кто это позволит сделать? Просто надо уважительно относиться к просьбам любого клуба, "Спартака" в том числе", - отметил собеседник агентства. Президент Международной шахматной федерации (FIDE), бывший глава оргкомитета чемпионата мира по футболу "Россия-2018" Аркадий Дворкович сдержанно высказался по поводу слов Федуна. "Я уважительно отношусь к его позиции, но решения лучше принимать, когда эмоции стихают", - подчеркнул он.

Полиграф для судей и новое предложение Федуна Как сообщили ТАСС в понедельник в службе коммуникаций РФС, судей матча между "Спартаком" и "Сочи" проверят на полиграфе. Это коснется не только главного арбитра встречи Василия Казарцева, но и его помощников Егора Болховитина и Рашида Абусуева, резервного судьи Игоря Панина, а также отвечавших в воскресный вечер за работу системы видеоассистента рефери (VAR) Алексея Еськова и его помощника Тихона Калугина. Согласно статье 5.7 "Аннулирование результата матча" регламента РПЛ, оно возможно лишь по решению контрольно-дисциплинарного комитета РФС. Для этого "Спартак" должен направить протест, по результатам которого, если будет подтверждено, что "несоблюдение правил игры и (или) регламентов соревнований в части проведения матча повлияло на его результат, юрисдикционный орган (в данном случае КДК РФС - прим. ТАСС) может принять решение об аннулировании результата матча с последующей переигровкой либо присуждением поражения". В пресс-службе РПЛ в понедельник ТАСС сообщили о том, что лига не получала документов от "Спартака" о снятии с чемпионата. В утвержденном 1 августа дисциплинарном регламенте РФС есть статья 21 - "Аннулирование результата матча". В ее втором пункте говорится о том, что "последствием аннулирования результата матча может быть назначение переигровки, присуждение поражения одной из команд либо обеим командам, участвующим в матче. Последствие аннулирования результата матча определяется настоящим регламентом или регламентом соревнования, а в случаях, когда указанными документами не определены последствия аннулирования результата матча, - решением юрисдикционного органа".

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В понедельник Федун заявил ТАСС, что "аннулирование [результата матча с "Сочи"] невозможно". Также он выступил за приглашение иностранных судей для работы с VAR на матчи премьер-лиги. "Безусловно, приглашение иностранцев на VAR является необходимым условием восстановления доверия к системе. При этом судьи могут находиться в студии в любой точке мира", - отметил собеседник агентства. Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал для ТАСС возможность переигровки резонансной встречи. "Рапорт с матча "Спартак" - "Сочи" поступит завтра, - отметил председатель комитета. - Посмотрим, какие были отражены в нем нарушения, исходя от них будем принимать решения. Переигровка матча исключена, для этого нет оснований". Заявление по матчу с "Сочи" готовится В понедельник в эфире канала "Матч премьер" выступил генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов. Как и сразу после игры с "Сочи", он не стал комментировать заявление Федуна, отметив, что клуб выступит с заявлением. "Мы выскажем свою позицию, она в принципе уже высказана, но формулировку мы ей еще придадим", - сказал гендиректор.