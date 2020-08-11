"Валенсия", за которую выступает Черышев, сообщила о двух случаях заражения коронавирусом

ТАСС, 11 августа. Два случая заражения коронавирусом выявлены в испанском футбольном клубе "Валенсия". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

СМИ: футболист "Валенсии" Черышев не планирует переходить в "Зенит"

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За команду выступает российский полузащитник Денис Черышев.

Тесты были сданы в понедельник перед началом предсезонной подготовки. Имена зараженных не называются. Оба инфицированных находятся дома на самоизоляции.

В понедельник стало известно, что футболисты испанского "Атлетико" полузащитник Анхель Корреа и защитник Шиме Врсалько инфицированы коронавирусом.

В прошлом сезоне чемпионата Испании "Валенсия" заняла девятое место и не сумела пробиться в еврокубки.