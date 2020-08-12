Матч плей-офф НХЛ "Бостон" - "Каролина" перенесен из-за овертаймов в предыдущей игре

ТАСС, 12 августа. Первая встреча четвертьфинальной серии "Бостон" - "Каролина" в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) перенесена на вечер среды из-за длительности матча "Тампа" - "Коламбус". Об этом сообщает пресс-служба лиги.

"Из-за продолжительности матча "Тампа" - "Коламбус" игра между "Бостоном" и "Каролиной", запланированная на вечер вторника (в 03:00 мск в среду - прим. ТАСС), начнется в среду в 11:00 (18:00 мск - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении пресс-службы.

Все матчи плей-офф в Восточной конференции проходят на арене в Торонто. Во вторник вечером начался первый матч в серии "Тампа" - "Коламбус" (в 22:00 мск), на данный момент в игре идет пятый овертайм, счет в матче - 2:2.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, были разбиты на две группы и провели круговой турнир для определения номера посева. Лучшие будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов сыграли в квалификационном раунде за право попасть в четвертьфинал конференции.