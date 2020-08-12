Игрок "Коламбуса" Джонс побил рекорд Зубова по времени нахождения на льду в матче НХЛ

ТАСС, 12 августа. Хоккеист "Коламбуса" Сет Джонс превзошел рекорд российского защитника Сергея Зубова по продолжительности нахождения на льду в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В первом матче четвертьфинальной серии против "Тампы" в Восточной конференции НХЛ Джонс провел на льду более 65 минут. Зубов провел 63 минуты 51 секунду в матче за "Даллас" против "Анахайма" в 2003 году.

Зубов был официально введен в Зал хоккейной славы 19 ноября 2019 года. Россиянин является воспитанником ЦСКА, в составе которого стал чемпионом СССР в сезоне-1988/89. После чемпионата мира 1992 года он заключил контракт с клубом "Нью-Йорк Рейнджерс", выиграв с командой Кубок Стэнли в 1994 году, а в 1999 году повторил это достижение с "Далласом".

Всего в НХЛ Зубов провел 16 лет, выступая за "Нью-Йорк Рейнджерс" (1992-1995), "Питтсбург" (1995-1996) и "Даллас" (1996-2009). Зубов сыграл в регулярных чемпионатах НХЛ 1068 матчей и набрал 771 (152+619) очко, в плей-офф на его счету 164 игры и 117 (24+93) очков. Защитник завершил карьеру в НХЛ в 2009 году и вернулся в Россию, где до 2011 года выступал за петербургский СКА, проведя в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 57 матчей и набрав 43 (10+33) очка. В составе команды СНГ Зубов выиграл золотую награду Олимпийских игр 1992 года, за сборную России выступал на Кубке мира 1996 года, а после этого не вызывался в национальную команду.

В июле 2011 года он начал тренерскую карьеру, став помощником главного тренера в СКА, по ходу сезона-2015/16 возглавил команду, а в июне 2016 года клуб сообщил, что контракт с ним не будет продлен. В марте 2017 года специалист возглавил "Сочи", под его руководством команда два года подряд выходил в плей-офф КХЛ, 12 октября 2019 года специалист был уволен со своего поста. В июле Зубову исполнилось 50 лет.