Тихонов не верит, что Федун снял бы "Спартак" с чемпионата РПЛ

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Бывший полузащитник и капитан футбольного клуба "Спартак" Андрей Тихонов не верит в то, что владелец клуба Леонид Федун мог бы снять команду с чемпионата Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение Тихонов высказал журналистам.

"Спартак" 9 августа на своем поле сыграл вничью с "Сочи" со счетом 2:2. Оба мяча гости забили с пенальти, правомерность назначения которых вызвала сомнения. После матча Федун заявил изданию "Спорт-Экспресс", что 10 августа объявит о снятии команды с чемпионата, однако этого не произошло.

"Это эмоции, Леонид Арнольдович этого бы не сделал, - сказал Тихонов. - Есть огромное количество болельщиков, есть ответственность. Человек пообщался с высокопоставленными людьми, переспал с этой новостью..."

После первого тура РПЛ "Спартак" с одним очком занимает седьмое место в турнирной таблице. Во втором туре команда 14 августа дома сыграет с "Ахматом". Начало игры - 20:00 мск.