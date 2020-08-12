{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Тихонов не верит, что Федун снял бы "Спартак" с чемпионата РПЛ

Бывший игрок красно-белых считает, что заявление владельца "Спартака" сделано на эмоциях
Андрей Тихонов Виталий Невар/ТАСС
Описание
Андрей Тихонов
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Бывший полузащитник и капитан футбольного клуба "Спартак" Андрей Тихонов не верит в то, что владелец клуба Леонид Федун мог бы снять команду с чемпионата Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение Тихонов высказал журналистам.

На эту тему
Федун назвал чушью информацию о своем недовольстве работой тренера "Спартака" Тедеско

"Спартак" 9 августа на своем поле сыграл вничью с "Сочи" со счетом 2:2. Оба мяча гости забили с пенальти, правомерность назначения которых вызвала сомнения. После матча Федун заявил изданию "Спорт-Экспресс", что 10 августа объявит о снятии команды с чемпионата, однако этого не произошло.

"Это эмоции, Леонид Арнольдович этого бы не сделал, - сказал Тихонов. - Есть огромное количество болельщиков, есть ответственность. Человек пообщался с высокопоставленными людьми, переспал с этой новостью..."

После первого тура РПЛ "Спартак" с одним очком занимает седьмое место в турнирной таблице. Во втором туре команда 14 августа дома сыграет с "Ахматом". Начало игры - 20:00 мск.

Теги
Российский футбол
US Open
Тарпищев: Медведев подойдет к US Open в лучшей форме, чем многие другие
Открытый чемпионат США пройдет с 31 августа по 13 сентября
Читать полностью