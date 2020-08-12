Назарова: российские легкоатлеты получили надежду на международные старты

Совет World Athletics 12 марта принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн за причастность руководства организации во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификации документов по делу легкоатлета Данила Лысенко. Помимо этого, ВФЛА должна была возместить международной федерации затраты в размере $1,31 млн. Российская сторона должна была выплатить задолженность до 1 июля, но не сумела сделать этого в срок. В среду Минспорт РФ выделил ВФЛА необходимые средства, а глава организации Евгений Юрченко подтвердил, что долг перед международной федерацией погашен.

"Сегодня наши спортсмены наконец-то увидели первый лучик света в конце этого темного тоннеля, в котором они находились с начала этого года. Мы очень надеемся, что максимально быстро будут выполнены и два других условия World Athletics, и наши легкоатлеты очень быстро получат возможность выступать на международных стартах в нейтральном статусе. Могу заверить, что организаторы зарубежных стартов очень хотят видеть у себя как Марию Ласицкене, так и остальных ведущих российских легкоатлетов", - сказала Назарова.

Комиссия по восстановлению ВФЛА в любой день до 31 августа должна отправить в международную федерацию обновленную дорожную карту, содержащую подробную информацию об усилении антидопинговой деятельности. После того как рабочая группа World Athletics рассмотрит и одобрит этот документ (крайний срок - 30 сентября), условия, обозначенные 30 июля международной федерацией, будут считаться реализованными.