Судейская бригада во главе с Турбиным обслужит матч РПЛ "Спартак" - "Ахмат"

Также в пятницу Сергей Лапочкин обслужит матч "Арсенал" (Тула) - "Уфа", а Сергей Карасев - "Сочи" - "Химки". В субботу Игорь Панин будет работать на игре "Динамо" (Москва) - "Ротор" (Волгоград), Алексей Сухой - "Рубин" (Казань) - "Урал" (Екатеринбург), Владимир Москалев - ЦСКА - "Тамбов", Кирилл Левников рассудит встречу столичного "Локомотива" и "Краснодара", а Павел Кукуян обслужит встречу "Ростов" - "Зенит" (Санкт-Петербург).

"Спартак" 9 августа в первом туре чемпионата России по футболу дома сыграл вничью с "Сочи" (2:2), пропустив оба гола с пенальти, правомерность назначения которых вызвала сомнения. На следующий день в эфире "Матч ТВ" при участии руководителя проекта по внедрению VAR в России Леонида Калошина впервые в истории российского футбола были обнародованы переговоры судей, работавших на той игре. Среди прочего был продемонстрирован момент в концовке матча, когда главный арбитр Василий Казарцев назначил второй пенальти в ворота "Спартака". В среду экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала, что этот одиннадцатиметровый был назначен ошибочно.