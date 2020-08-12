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Футбол в России

Судейская бригада во главе с Турбиным обслужит матч РПЛ "Спартак" - "Ахмат"

Отвечать за систему видеоассистента рефери (VAR) будут Станислав Васильев и Антон Аверьянов
Евгений Турбин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Евгений Турбин
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 12 августа. Арбитр Евгений Турбин назначен на матч второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным "Спартаком" и грозненским "Ахматом". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

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Ассистентами Турбина станут Алексей Воронцов и Валентин Мурашов, резервным судьей назначен Владимир Сельдяков. Отвечать за систему видеоассистента рефери (VAR) будет Станислав Васильев, помогать ему - Антон Аверьянов.

Встреча состоится на "Открытие-Арене" 14 августа, начало - 20:00 мск.

Также в пятницу Сергей Лапочкин обслужит матч "Арсенал" (Тула) - "Уфа", а Сергей Карасев - "Сочи" - "Химки". В субботу Игорь Панин будет работать на игре "Динамо" (Москва) - "Ротор" (Волгоград), Алексей Сухой - "Рубин" (Казань) - "Урал" (Екатеринбург), Владимир Москалев - ЦСКА - "Тамбов", Кирилл Левников рассудит встречу столичного "Локомотива" и "Краснодара", а Павел Кукуян обслужит встречу "Ростов" - "Зенит" (Санкт-Петербург).

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"Спартак" 9 августа в первом туре чемпионата России по футболу дома сыграл вничью с "Сочи" (2:2), пропустив оба гола с пенальти, правомерность назначения которых вызвала сомнения. На следующий день в эфире "Матч ТВ" при участии руководителя проекта по внедрению VAR в России Леонида Калошина впервые в истории российского футбола были обнародованы переговоры судей, работавших на той игре. Среди прочего был продемонстрирован момент в концовке матча, когда главный арбитр Василий Казарцев назначил второй пенальти в ворота "Спартака". В среду экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала, что этот одиннадцатиметровый был назначен ошибочно.

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