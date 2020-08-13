Президент ПСЖ заявил, что Мбаппе и Неймар никогда не покинут клуб

ТАСС, 13 августа. Футболисты французского клуба "Пари Сен-Жермен" бразилец Неймар и француз Килиан Мбаппе никогда не покинут команду. Об этом заявил президент ПСЖ Нассер аль-Хелаифи, комментарий которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на RMC Sport.

ПСЖ вырвал победу у "Аталанты" и впервые за 25 лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов

В среду ПСЖ обыграл итальянскую "Аталанту" со счетом 2:1 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Неймар был признан лучшим игроком матча.

"Неймар и Мбаппе - одни из лучших игроков в мире, - сказал аль-Халифи. - Неймар стал лучшим игроком матча, он провел отличную встречу. Неймар сильно изменил некоторые вещи в команде. Оба останутся, они никогда не уйдут".

Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" в 2017 году за рекордные €222 млн. Мбаппе также выступает за клуб с 2017 года, перейдя из "Монако". В составе французского клуба Неймар и Мбаппе трижды стали чемпионами Франции, по два раза завоевали Кубок Франции и Кубок лиги, один раз - Суперкубок Франции.