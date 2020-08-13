Футболист "Спартака" Кокорин не сможет тренироваться еще несколько дней

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Спартак" Александр Кокорин не сможет тренироваться несколько дней и, следовательно, пропустит предстоящий матч Тинькофф - Российской премьер-лиги с грозненским "Ахматом". Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к ситуации.

Кокорин не попал в заявку на матч РПЛ против "Сочи" из-за повреждения

Матч второго тура чемпионата России "Спартак" - "Ахмат" пройдет 14 августа, начало в 20:00 мск. О переходе Кокорина в "Спартак" было объявлено 2 августа, форвард подписал контракт на три года с возможностью продления на сезон. Из-за повреждения он пропустил матч первого тура с "Сочи" (2:2).

"Во вторник у него была МРТ. Вечером результат показал, что несколько дней не получится даже тренироваться", - сообщил источник.

Пресс-служба "Спартака" не ответила на запрос по поводу состояния Кокорина.